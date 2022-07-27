Vatandaş isyan etti: 200 TL’ye bu kadar alabildik, patates, soğan, peynir, yumurta yok

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bursa'da partisinin İznik İlçe binası açılışını yaptı. Pazarda, esnaf ve vatandaşın sorunlarını dinledi. Sarıgül'e bir kadın pazar arabasını göstererek, "200 TL'ye bu kadar alabildik. Patates-soğan yok, peynir yok, yumurta yok" diyerek pahalılığa isyan etti.

Halil ATAŞ

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bursa’da partisinin İznik İlçe binası açılışını yaptı.

Parti binasında gündemi değerlendiren Mustafa Sarıgül, Altılı Masa’ya işaret ederek, “Kurulacak olan masalar, bir kere ‘Anayasa’nın ilk 4 maddesi değişmez’ demeliler. ‘İnançlara saygılı laiklikten vaz geçmeyiz’ demeliler. ‘Bayrağımızı ve toprağımızı koruyacağız’ demeliler. Kurulan masalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin mutluluğu için olmalı. Kim nereye seçilecek, ne zaman seçilecek, niçin seçilecek bu olmamalı. Türkiye Değişim Partisi, siyasi partiler arasında, iş birliği ve güç birliği yapılmasından yanadır. Ama unutmamalı gerçek masalar seçime 4 ay kala konuşacak. Atatürk milliyetçiliği yapanlar, tam bağımsız Türkiye diyenler, Türkiye topraklarında ABD karar veremez, Türkiye Parlamentosu karar verir diyenler gerçek masayı inşallah kuracaklar” dedi.

“ALMANLARIN VE İTALYANLARIN ARABALARINA GÜLE GÜLE DEYİN”

Yerli malı, yurdum malı diyerek, yerli otomobil Togg’u öven Sarıgül, “Fiyatlar burada en asgari düzeye çekilmeli. Şu anda yüzde 85’i yerli montaj. İnşallah onun yüzde 100’ünü yerli montajı Türkiye Değişim Partisi olarak yapacağız. Türkiye’yi kurtaracak formülümüz ekonomik milliyetçilik. Biz Togg’a bineceğiz. Sayın Bakan, korkmayın, çekinmeyin. Bütün makam arabalarına güle güle deyin. Togg’u tüm makamlarda ve kurumlarda kullanın. Kısacası Almanların, Fransızların ve İtalyanların arabalarına güle güle deyin, yerli Togg’a da hoşgeldin deyin” ifadelerini kullandı.

“FINDIĞIN FİYATINI 4 DOLAR KARŞILIĞI TL YAPIN”

Fındık üreticisinin sorunlarına da değinen Sarıgül, “Fındık üreticisi üzerimden siyaset yapılmasını asla doğru bulmuyorum. İktidara çağrıda buluyorum; fındığın fiyatını 4 dolar karşılığı TL yapın. Bundan sonra her sene kimse fındığı konuşmasın. Fındık üzerinden siyaset yapılmasın” şeklinde konuştu.

“BU ÇAĞRIMIZ VİCDANİDİR”

9 Nisan’da bir af çağrısında bulunduklarını ifade eden Sarıgül, “Bu çağrımız, siyasi çağrı değildir. Vicdani bir çağrıdır. Yaklaşık olarak binlerce evladımız, kader mahkumu olarak cezaevlerinde. Anneler, babalar, annaneler, çocuklar için affet Türkiyem. Affet Türkiyem çağrımız siyasi bir çağrı değil, tomlumsal barış ve kardeşlik hukuku için affet Türkiyem” diye konuştu.

“SELAHATTİN DEMİRTAŞ’IN BU GÖRÜŞÜ ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞTÜR”

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın “Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etmeyi isterim” sözleri hatırlatılan Sarıgül, şöyle konuştu:

“Selahattin Demirtaş, ‘Çanakkale şehitliğine gidip dua etmek istiyorum’ dedi. Bu görüş önemli bir görüştür, bu görüş değerli bir görüştür, sayın Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıktıktan sonra ‘Çanakkale şehitliğine gidicem ve dua edicem’ diyorsa biz bunu biraz geç kalmış ama ne kadarda geç kalırsa kalsın çok değerli bir görüş olarak görürüz ve gerçekten onu da bekleriz.”

“ZEYTİN LÜKS OLDU”

İznik’in zeytinin merkezi olduğuna dikkat çeken Sarıgül, şunları söyledi;

“Çiftçinin sorunları büyük. Zeytin sofraların süsü değil artık. Zeytin sofraların bereketi değil artık. Zeytin lüks oldu. Kolay kolay kimse anlamıyor. 1 kilo zeytinde 160 tane zeytin var. Şimdi yarım kilo, 50-30 gram alanlar var. Eskiden 5 kilo alınırdı. Doya doya yenilirdi. Zeytin üreticisine de destek yok. Biz, zeytin üreticisine özellikle gübre, mazot ve ilaç desteği vereceğiz. Çiftçimizi şahlandıracağız. Otoyollara, köprülere, taşıt geçit garantisi varda, çiftçimin ürettiği ürüne niye alım garantisi yok. Çiftçimizin ürününe alım garantisi vereceğiz.”

“200 TL’YE BU KADAR ALABİLDİK”

İlçe Başkanı Latif Arslan ve beraberindeki heyet ile birlikte pazarı ziyaret eden Sarıgül’e bir kadın pazar arabasını göstererek, “200 TL’ye bu kadar alabildik. Patates-soğan yok, peynir yok, yumurta yok” diyerek pahalılığa isyan etti. Vatandaşa hak veren Sarıgül, “işte benim sitemim bu. Kızgınlığım bu. Benim emekli vatandaşım nasıl geçinecek. Eskiden bu 200 TL ile bu pazar arabası dolar, taşardı” dedi.

“AYNI DOMATES İSTANBUL’DA 40 LİRA”

Köylü pazar tezgahında, 1 kilo domatesin 10 lira olduğunu gören Sarıgül, “İstanbul’da bu domates 40 lira kardeşim. Kim kazanıyor tabiki aracı kazanıyor. Köylü kazanmıyor, aracı-tefeci kazanıyor” diye tepki gösterdi.

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