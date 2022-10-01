Vatandaş Nebati’nin sözlerine değerlendirdi: ‘Hiçbir şey anlamadık’

Göreve getirildiği günden beri yaptığı açıklamalarla sık sık eleştirilerin odağı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir kez daha dikkat çeken bir konuşma yaptı. Yurttaşlar, "Neo klasik ekonomi", "Epistemolojik kopuş", "Heteredoks yaklaşım" ve "Nöro ekonomi" gibi terimler kullanan Nebati'nin sözlerine, "Hiçbir şey anlamadık, kendisi de bir şey anlamış mıdır onu da bilmiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

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Batuhan SERİM

Ali Selim YAMANLI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz gün ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Nebati'nin yaptığı konuşmada özellikle bir bölüm dikkat çekti. Kendisinin de kağıttan bakarak okuduğu kısım, “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır” şeklindeydi.

Bu sözler toplumun çok büyük kesimi tarafından pek anlaşılamadı. Mikrofon uzattığımız vatandaşlar şu sözlerle tepki gösterdi:

“KENDİSİ BİR ŞEY ANLAMIŞ MIDIR BİLMİYORUM”

Avni Boz: “Hiçbir şey anlamadım, kendisi de bir şey anlamış mıdır onu da bilmiyorum. Anlatmak istediğinden bir şey anlamadım. Kendisi de bilmiyor ne anlattığını, Türkiye’nin geldiği nokta ortada.”

“HER YAPTIĞI AÇIKLAMA GİBİ ÇOK ŞANSIZ BİR AÇIKLAMA”

Hülya Uğur: “Sayın bakan hiçbir anlatımından bir şey anlamıyor ki bize anlatabilsin. Maalesef böyle şansız durumla karşı karşıyayız. Üzücü tabii Hazine ve Maliye Bakanı’nın böyle bir açıklama yapması. Çok düzgün bir açıklama bile olsa kullandığı terim, kullandığı kelimeler halka zaten inemez. O yüzden de her yaptığı açıklama gibi çok şansız bir açıklama.”

“ANLADIĞIM BİR ŞEY VARSA TÜRKİYE’DE EKONOMİ YOK”

Şahin Şahin: “Ben bir şey anlamadım, anladığım bir şey varsa Türkiye’de ekonomi yok. Her taraf borç içinde, ‘Gözlerime bak ışık geliyor’ diyor ama bunun ışığı sönmüş.”

Nebati konuşmasının devamında, Türkiye ekonomi modelinin en önemli sac ayağının TL’ye olan güvenin artırılması olduğunu söyledi. Biz de yurttaşlara, “İktidarın ekonomi politikaları TL’ye güveni artırıyor mu, artırır mı?” diye sorduk.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“AÇIKLAMALARIN CEBİMİZE HİÇBİR ETKİSİ YOK”

Serkan Keskin: “Açıklamaların hiçbir etkisi olmuyor, bizim cebimizde de bir etkisi olmuyor, arada bir yerde geçinip gidiyoruz. Geleceğe dair umudumuz var, yaşıyoruz, umutluyuz, hayatta olduğumuz sürece umut her zaman devam eder.”

“BOŞ HAYAL”

Yağmur Güvener: “Artıramaz. Bu kadar değersizleştiği bir zaman oldu mu paramızın? Bence o yüzden artıramaz, boş hayal.”

“AYNI KAFAYLA DEVAM EDERLERSE DÜZELMEZ”

Ali Doğan: “Sıfıra indirir, yanlış politika olursa oraya gider. Bu bir terazidir; dolar yükselirse, Türk Lirası düşer. Dolar yükseldiğine göre Türk Lirası düştüğüne göre ekonomi sıfır. Aynı kadro aynı kafayla devam ederlerse düzeltemezler. Düzeltselerdi 20 yıldır başımızdalardı, düzeltirlerdi. Kendilerinin dediği, ‘Biz bozduk, biz düzeltiriz.’ Şimdiye kadar neredeydiniz?”

“EKONOMİ KURALLARI TERS DÜZ OLDU”

Ali Alpar: “Mümkün değil, ekonomi kuralları tamamen ters düz oldu. Kimsenin anlamadığı, ‘Birkaç kişinin ben biliyorum’ dediği bir sistem bu maalesef. Toplum iyi bir karar veremedi, bunun sonuçlarını tepedekiler bize yaşatıyorlar.”

“BİZİM PARA BEŞ PARA ETMİYOR”

Samiha Gül: “Tabii ki artırmaz, bizim para beş para etmiyor ki. Yabancılara bakıyoruz burada rahatlar, biz memlekete gidemiyoruz. Ancak karnımızı doyurmak için çalışıyoruz, evden bir yere çıkamıyoruz. Yabancıları da görüyorum maşallah adamlar yaşıyor, biz niye yaşayamıyoruz? Çoluğumuza çocuğumuza Allah yardım etsin, onlar için daha tehlikeli.”

“ONUN EKONOMİDEN ANLADIĞI YOK”

İsmet Bey: “Ben ona diyorum ki gelsin bizim mahalleye muhtar olsun. Onun ekonomiden anladığı yok, başkaları ne söylüyorsa onları takip ediyor. Ne anlattığı değil ne yapacağı önemli. O da bizim için hiç değer kazanmıyor, orayı işgal etmesin oradan kendi rızasıyla aşağı insin.”

“HER ŞEY RAYINA OTURDU”

Ali Çiftçi: “Bence artırır. Uzun soluklu bir yönetim var, her şeyin rayına oturduğunu düşünüyorum şahsen. Bugüne kadar rayına oturmadığını düşünmüyorum.”

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