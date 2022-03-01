Vatandaş pazarda İmamoğlu’na dert yandı

Zeytinburnu'nda pazara giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na vatandaşlar "Askıda ekmek yiyorum. Kızım sağlıkçı evde oturuyor. Halk Ekmek kuyruğundayız. Ama zenginlik kuyruğu dediler, bizimle dalga geçildi. Hayra gitmiyoruz" diye dert yandı.

Sozcu.com.tr

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu'ndaki programı sırasında pazar ziyareti yaptı. Yoğun ilgiyle karşılanan İmamoğlu'na vatandaşlar ve esnaf ekonomik sıkıntılarını anlattı. Alışverişe gelen bir vatandaş “Türkiye öyle bir durumdaki askıda ekmek yiyorum. Kızım sağlıkçı evde oturuyor. Mezunuz ama işimiz yok.

Bütün gençlerin derdi bizim başımızda. Halk Ekmek kuyruğundayız. Ama zenginlik kuyruğu dediler, bizimle dalga geçildi. O kadar zor durumdayım ki…Dua edin sonumuz hayırlı olsun ama hayra gitmiyoruz” diye dert yandı. İmamoğlu da “Düzelecek, çok çalışıp düzelteceğiz” karşılığını verdi.

“ASKIDA MEYVE”

Daha sonra esnafın önlük giydirdiği İmamoğlu pazar tezgahının başına geçti. Pazar esnafı tarafından “Halkın adamı halkın içinden çıkar. Bu ülkenin barışa, huzura ihtiyacı var. Birlik ve beraberliğe ihtiyacı var” sözleri ile karşılandı. İmamoğlu, “Tezgaha geldik satış yapmamız lazım. Ya almamız ya satmamız gerek” diyerek vatandaşlara meyve tarttı.

Bir vatandaşın “Başkanım senin yüzünden bana tutanak tuttular” şikayeti üzerine İmamoğlu “Millet de onlara tutanak tutacak merak etme” dedi. İmamoğlu tezgahtan ayrılırken para bırakıp yolda yemek için meyve sipariş etti, üstünün de “askıda meyve”ye ayrılmasını istedi.

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