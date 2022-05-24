Vatandaş isyan etti: Oy alamadıkları ilçeleri cezalandırıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında millet bahçesi olacağını ilan ettiği Ataşehir'deki 300 bin metrekarelik arazinin imar planını değiştirip yapılaşmaya açtı. SÖZCÜ'ye konuşan semt sakinleri AKP'nin ilçede seçimi kazanamadığı için vatandaşları cezalandırdığını söyledi.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapılması projesinde ısrarcı olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılındaki yerel seçim öncesinde İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan Ataşehir için de millet bahçesi müjdesi vermişti.

AKP SEÇİMİ KAZANAMAYINCA…

Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde 19 Şubat 2019 günü Ataşehir'de miting düzenlemişti ve AKP'nin ilçeyle ilgili vaatlerini sıralarken, “Erenköy Gümrüğü ile İETT garajlarını kaldırıyor. Yerine 300 bin metrekarelik bir ‘Millet Bahçesi'ni inşa ediyoruz” demişti.

Ancak süreç çok farklı bir şekilde ilerledi… AKP hem İstanbul hem de Ataşehir'de belediye başkanlığı seçimini kazanamayınca proje rafa kalktı.

Erenköy Gümrük Müdürlüğü ile İETT garajının yer aldığı ve 20 kata kadar konut ve ticari yapı inşa etme izni verilen alan 2023 yılına kadar satılacak.

Ataşehir’de semt sakinlerine mikrofon uzattık. AKP’nin seçimi kazanamadığı için kendilerini cezalandırdığını vurgulayan vatandaşların yanıtları şöyle oldu:

BAKALIM DAHA NELER ÇIKACAK ALTINDAN

Soner Kırbaş: 2019 seçimlerinde AKP’nin adayı orayı millet bahçesi yapacağı vaadinde bulunmuştu. Çok iyi hatırlıyorum. Hatta bu caddeye gelmiş, miting tarzı bir şey düzenlemişti. Buradan şu anlam çıkıyor: “Bu bölgede ben kazanamadım, AKP Ataşehir’de başarısız oldu, ben de size bir ceza veriyorum, orayı yapılaşmaya açıyorum.” Ben bunu anlıyorum. Bu doğru bir davranış değil. Zaten yıllardır böyle. Yaklaşık 20 yıldır AKP’nin başarılı olamadığı ilçelerde bir cezalandırma var. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Bakalım daha neler çıkacak altından. Göreceğiz zamanla.

DEDİKLERİNİN ARKASINDA DURMUYORLAR

Kamil Yüksel: Dediklerinin arkasında durmuyor. (Neden böyle bir fikir değişikliği yapıldı sizce?) Cumhurbaşkanı her zaman fikir değiştirdiği için diyecek bir şey bulamıyorum… Oranın yapılaşmasındansa Millet Bahçesi olması daha mantıklı. Çünkü yeşil alan kalmadı şu anda İstanbul’da.

BÖYLE BİR MEMLEKET İŞTE…

Han Celal: O zaman millet bahçesi yapılacağını söylemişti ama şimdi imara açıldı, başka bir şey yapılacak. Böyle bir memleket işte… Bir park, açık alan olsun isterdik ama her taraf betonla doldu. Millet bahçesini havalimanında yapıyorlar….

TASVİP ETMİYORUM

Mustafa Bayar: İstanbul’da çok fazla konut, işyeri var. Bu saatten sonra burada da böyle bir şeyin yapılması çok doğru olmayacaktır. Ama bunları söylemek çok bir anlam ifade etmiyor. Alınmış bir karar varsa uygulanıyor. Halk olarak tasvip ediyor muyuz? Ben etmiyorum açıkçası.

HER YER BETON OLDU

Şaziye Deniz: (Siz burada bir yeşil alanı mı tercih ederdiniz yoksa betonlaşmayı mı?) Tabii ki de yeşil alan. Her yer betonlaşma oldu. Artık insanlar nefes alamıyor. Yapılaşmaya açılması doğru değil bence.

ATATÜRK HAVALİMANI’NA MİLLET BAHÇESİ YAPILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

Hüseyin Gezgen: Bir vatandaş olarak tepki gösteriyorum. Verdiğin sözü tutacaksın. Millet bahçesi diyorsun, ondan sonra imara açıyorsun. Sadece burayı değil, birçok yeri imara açtı… Şu an Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi yapılacağını söylüyorlar, ben ona da inanmıyorum. İleride kendi tanıdıklarına vereceğini düşünüyorum.

MAL GÖTÜRME SİYASETİ

İsmini vermek istemeyen bazı vatandaşlar ise şunları söyledi:



– Biz buna ‘hayır’ diyoruz. Nereyi yapılaşmaya açmadı ki? Niye böyle ikili konuşuyor? Biz burada yapılaşma istemiyoruz.

– Verdiği bir sürü söz var, yapılan hiçbir şey yok. Türkiye’de siyaset mal götürme siyaseti. Türkiye’deki siyaset böyle. Hepsi aynı.

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