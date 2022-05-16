Vatandaşın Atatürk Havalimanı çığlığı: Felaket… İsraf… Rezalet…

Pistinin bir bölümü sökülerek hastane yapılan kalanı da sökülmek istenen ve yerine Millet Bahçesi yapılacağı duyurulan Atatürk Havalimanı, Türk havacılık tarihinde oldukça önemli bir yere sahip. Ancak pistlerinin yıkılması için iş makineleri hazır… Vatandaş ise "Felaket... İsraf... Rezalet... Üzülüyoruz... Cep doldurmaca... Atatürk'ün adının silinmesini istiyorlar" sözleriyle yıkıma tepki gösterdi.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

Henüz pistinin sökülmesi çalışmaları başlamadı. Ama üzerinde, Millet Bahçesi için düzenlenen ihalede 2 milyar 127 milyon liralık teklifi veren firmanın logosu bulunan çok sayıda iş makinesi pistte bekliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesinin, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün saydığını belirtti.

Biz de vatandaşa mikrofon uzattık, “Atatürk Havalimanı’na iş makinelerinin girmesini, milyarlarca liralık pistin parçalanacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” diye sorduk. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“ÜLKENİN HALİ ORTADAYKEN HÂLÂ NEYİN PEŞİNDELER”

Ali Bingöl: “Felaket. Ülkenin hali ortadayken hala neyin peşindeler? Onlar bu dünyadan değiller… Kafalarına göre bir sistem kurmuşlar, dışardaki insanların ne yaptığını bilmiyorlar. Aç, perişan bir sürü insan var hala ‘Millet Bahçesi’… (Atatürk Havalimanı neden kapatıldı sizce?) Menfaat ve çıkar. Kanal İstanbul projesiyle orada bir vaha yaratacaklar. Dolayısıyla orada havalimanı açtılar. Hükümete dair ‘yeşile karşı’ izlenimi var; buraya da Millet Bahçesi yaparak, ‘Bakın yeşile karşı değiliz’ diyorlar. Ama maalesef bunların hepsi hikaye.”

“HER ŞEY RANT, MENFAAT İÇİN”

Hasan Şahin: “Yanlış. Yapmak zor, yıkmak çok kolay. Atatürk Havalimanı, bugüne kadar yapılmış en güzel şey bence. Şehirle iç içe. Bu hem turist için de avantaj, ülkemiz insanına da fayda sağlayan bir özellik. (Neden kapatıldı sizce?) Yapılan her şeyin bir rant, menfaat için olduğunu düşünüyorum. Yanlış olduğunu düşünüyorum. Çoğu şey, birilerine fayda sağladığı için değiştiriliyor, sökülüyor ya da yeniden yapılıyor. Sök, tak, kazan…”

“ARSA MI KALMADI BAHÇE YAPMAK İÇİN?”

Şengül Çalbak: “İyi değerlendirmiyorum. Güzelim havalimanını yıktılar. Gereksiz bence. Keşke hiç kapatılmadan hizmete devam etseydi. Yeşil alan yapmak istiyorlarsa başka bir yere yapsınlar. Millet Bahçesi için güzelim havalimanının yıkılması çok yanlış. Arsa mı kalmadı bahçe yapmak için?”

“ORASI SEMTE BİR KALİTE KATIYORDU”

Cem Şengelen: “Rezalet. Başka bir açıklaması yok. Faaliyete devam etmeliydi. Ben Yeşilköy’de (havalimanının bulunduğu ilçe) sokak sanatçısıyım. Orası semte bir kalite katıyordu.”

“KAPATILMAMALIYDI”

Gökhan Ölmez: “Atatürk Havalimanı kapatılmamalıydı. En azından iç hatlar veya dış hatlar devam edebilirdi.”

“CEP DOLDURMACA…”

Saadet hanım: “Üzülüyorum. Bu duruma gelmesine üzülüyorum. Yarın da orada AVM’ler olur. (Neden kapatıldı sizce?) Onu herkes biliyor. Artık bizi konuşturtmuyorlar. Yarın da ‘konuştun’ diye hapse atarlar. Cep doldurmaca… Başka bir şey kaldı mı ülkemizde… Bu yaşıma geldimü hiç böyle röportajlar vermedim ama artık doluyuz.”

“ATATÜRK’ÜN ADININ SİLİNMESİNİ İSTİYORLAR”

Aysel Tanyeli: “Atatürk’ün adının her yerden silinmesini istiyorlar. Kendileri sıkıştıkları zaman yine Atatürk Havalimanı’ndan uçuyorlar. Burayı böyle ortadan kaldırmalarına, yok etmelerine kötü bakıyorum. Atatürk’ün adının silinmesini istiyorlar. Atatürk’ten kalan bütün kazanımları yok etmek için ellerinden gelen her çabayı gösteriyorlar. Buna çok üzülüyorum, isyan ediyorum.”

“VATANDAŞLAR İÇİN DAHA UYGUNDU”

Esra Demir: “Yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü Atatürk Havalimanı kötü hava koşullarına karşı daha elverişliydi. Atatürk Havalimanı ulaşım açısından da vatandaşlar için daha uygundu.”

“SİYASİ MAKSATLARLA VE KÖTÜ NİYETLERLE YAPILAN BİR İŞ”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “İsraf. Tamamen siyasi maksatlarla ve kötü niyetlerle yapılan işler bunlar.”

“MİLLETİN O BAHÇEYE İHTİYACI YOK”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Rahatsız oldum haberi duyduğumda. ‘İnşallah bunu engellerler de milyarlarca liramız boşuna gitmez’ diyorum. Yazık. Milletin o bahçeye ihtiyacı yok. Milletin; oradaki havalimanının sağlam durmasına, oradaki hatıralarının ölmemesine ihtiyacı var.”

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