İşte vatandaşın elindekini koruma yöntemi: Tarlada nöbet, depoya kilit!

Denizli’de tarlalarından kekikleri sökülerek çalınan köylüler gece nöbeti tutuyor. Nakliye işi yapan kamyoncular artan akaryakıt fiyatları nedeniyle mazot depolarına asma kilit takmaya başladı.

Selami AYDIN

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Akaryakıt fiyatlarındaki zamlar nedeniyle nakliye sektöründe çalışan şoförler araçlarındaki mazot çalınmasın diye depoya asma kilit taktı.

Girdi maliyetleri yüzde 300'ün üzerinde artan çiftçi ise ürününü korumak için tarlada nöbet tutmaya başladı.

‘KAMYON DEPOSUNDA ASMA KİLİT'

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Tunceli'nin Pülümür İlçesinde şehirlerarası nakliye işi yapan kamyon şoförlerini ziyaret etti.

Bir kamyonun deposunda asma kilidi gören Yalım, sürücüsü Yalçın Yıldırım'a “Depoya kilit takmışsın. Öyle bir takmışsın ki; üzerine çapraz metal kaynaklatmışsın. Sonra da asma kilit takmışsın. Neden yaptın bunu?” diye sordu.

Yıldırım ise; “Mazot fiyatları malum… 28 lirayı buldu. Biz bunu bu şekilde yapmazsak yarın depomuzun kapağını patlatacaklar. Bu depo 11-12 bin liraya doluyor. 100 litre mazotumuz gittiği zaman ne karımız kalacak, ne evimize ekmek götürebileceğiz. Şartları biliyorsunuz. Her şey uçtu gitti” diye yanıt verdi.

‘KAMYONCU, NAKLİYECİ BİTTİ'

Mazotu çalınmasın diye kilit taktığını söyleyen Yıldırım; “Amacımız mazotumuz çalınmasın. Zaten en son noktamız. Artık depolarımızı dolduramayacağız. Çalışamayacağız. Çünkü ekmek yiyecek gücümüz kalmadı. Bundan dolayı mecburen kilit vuruyoruz ki, çalınmasın” ifadelerini kullandı.

Yalım mazot üzerindeki vergileri hatırlatarak nakliyeci Yıldırım'a bu konudaki düşüncesini sordu.

Yıldırım ise “Çoluk çocuğa ekmek yedirebilmek için mazotun üzerindeki vergiler kaldırılsın. Kaldırılsın ki; mazot fiyatları biraz insin. İnsanlar rahat bir nefes alsın. Çalıştığı işin, emeğinin karşılığını alabilsin. Kamyoncu, nakliyeci arkadaşlar bitti. Çoğu insan arabasını sattı. Çalıştırmak da istemiyor. ÖTV ve KDV kalkmalı, kalkmazsa bu iş bitti artık” diye konuştu.

‘MALINI KORUMAK İÇİN GECE NÖBETLERİNE BAŞLADI'

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde ürünleri tarlasından çalınan köylüler gece nöbetlerine başladı.

Akköy'de kekik tarlası sahibi Muhammet Aksoy; “Kekik tarlasından kekiklerim çalındı. Gece hırsızlar gelip kekikleri biçip gidiyor. Çiftçinin emeği çalınmasın. Tüm çiftçilere sesleniyorum. Herkes tarlasında nöbet tutsun. Hırsızlar sanki kendileri ekip çapalamış gibi çalıp gidiyor. Bu tarlaya hırsızlar dadandı. Sürekli geliyorlar. Biz de gece gündüz nöbet tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘TEK MAAŞLA OLMUYOR'

İki çocuk babası Aksoy SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada vardiyalı çalışan bir işçi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

*Gündüzleri çalışıyorum. Bir yandan da çiftçilik yapıyorum. Tek maaşla olmuyor. Tarımda girdi maliyetleri arttı.

*Gübre, mazot, sulama boruları çiftçinin kullanabildiği ne varsa hepsine zam yapıyorlar. Bunu yetiştirmek kolay değil. Bir tek ben değil burada pek çok üretici geceleri nöbet tutuyor. Burada 10 dönüm ekili kekiğim var.

*Yarım dönümünü hasat edip gitmişler. Bunun bağını 15 liradan satıyorlar. Çiftçinin emeği çalınmasın. Bizim tarlanın altında nar ve ayva bahçesi var. Mevsiminde gelip onları da çalıyorlar.

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