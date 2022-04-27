Vatandaşların fatura isyanı: Son 6 ayda bittik!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun zamları protesto etmek amacıyla faturasını ödememesi sonucu evinin elektriğinin kesilmesinin ardından, faturasını ödemediği için karanlıkta kalan yurttaşlar gündemde üst sıralara çıktı.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

Elektriğe gelen fahiş zammı protesto etmek ve dar gelirlilerin yaşadığı zorluğa dikkat çekmek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen şubat ayında yaptığı açıklamada “Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” demişti…

Kılıçdaroğlu, 21 Nisan’da evinin elektriğinin kesildiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, evinde karanlıkta yaptığı açıklamada, “Eşimle birlikte 1 hafta karanlıkta kalacağız” dedi

Kılıçdaroğlu ayrıca Türkiye’de 2021 yılında yaklaşık 4 milyon abonenin elektriğinin kesildiğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasına verdiği yanıtta, “bugün itibarıyla” 278 bin abonenin elektriğinin kesik olduğunu belirtti.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Eminönü’nde vatandaşa mikrofon uzattı, “Elektrik veya doğalgaz faturanızı ödemekte zorlanıyor musunuz? Sizin veya çevrenizden herhangi birinin faturasını ödeyemediği için elektriği veya doğalgazı kesildi mi?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“3 GÜN ELEKTRİĞİM KESİLDİ, RAMAZAN’DA YEMEK DAHİ YAPAMADIK”

Kamer Koç: “Tabi ki zorlanıyoruz. Benim elektriğim kesildi. Normalde 150-160 lira gelen elektrik faturam 650-700 lira geliyor. Ödeyemeyince 3 gün karanlıkta kaldık… 3 gün sonra borç harç bularak ödedim. Hem soğukta hem de karanlıkta kaldık, üstüne bir de şu mübarek Ramazan’da evde yemek de yapılamadı ocağı kullanamadığımız için. Bir hafta, 10 gün önce yaşadık bu olayı. Eşimizden dostumuzdan borç alarak ödedik.”

“ÇEVREM ELEKTRİK VEYA DOĞALGAZI KESİLEN ÇOK”

Filiz hanım: “Zorlanmaz mıyım? Tek emekli maaşıyla geçiniyorum. Çocuklarımın yardımı olmasa hiç geçinemem. Çevremde elektriği veya doğalgazı kesilen çok oldu. Ödenecek gibi değil… Elektrik olmazsa karanlık, su olmazsa perişanlık, doğalgaz olmazsa çoluk çocuk soğukta…”

“ZORLANMAYI BIRAK ÖDEYEMİYORUM”

Hüseyin Ak: “‘Ödeyebiliyor musun?’ diye sorsana… Ödeyemiyorum. Çocuklarım yardım ederse ödüyoruz.”

“ÇOLUK ÇOCUĞUMUZUN YARDIMIYLA FATURA ÖDÜYORUZ”

Şaziye Usta: “Çoluk çocuk yardım ediyor, öyle ödüyoruz. Onların yardımı olmasa ödeyemem. Önceden kendim ödeyebiliyorum. Son zamlardan sonra çok zorlanmaya başladık. “Evlatlar destek olmasa yandık..”

“İNSANLAR BAŞKA GİDERLERİNDEN KISIP FATURA ÖDÜYOR”

Sedat Demirtaş: “Zorlanmasan bile çok pahalı. Önemli olan nokta bu. İnsanlar başka giderlerinden kısıp faturalarını ödüyorlar.”

“90 LİRALIK FATURAM BİRDEN 250 LİRA OLDU”

Sezen Özdemir: “Hem de çok zorlanıyorum. Engelliyim, tek kişi yaşıyorum, 250 lira elektrik faturası geliyor. Bu ne ya? 90 lira geliyordu, birden 250 lira oldu. Sıkıntı çeken çok, biri de benim oğlum. Faturalarını ödeyemiyor.”

“SON 6 AYDAN BERİ BİTTİK”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “‘Zorlanıyor musunuz?’ ne demek… Her şey çok zor, sadece faturalar değil. Eskiden böyle değildi, şimdi çok zor. Hele son 6 aydan beri bittik.”

“KEŞKE AVRUPA’DAKİ DÜZENLEMELER BURADA DA OLSA”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Ben Hollanda’da yaşadım, birkaç saat elektrik kesildi diye bana bir mektup geldi, ‘sayın abonemiz, şu kadar zaman elektrik kesildiği için bir miktar para hesabınıza gönderildi’ yazıyordu… Bu düzenlemeler burada da olsa keşke.”

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