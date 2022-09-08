Vatandaşın zam isyanı: ‘Türkiye’de yabancılar yaşıyor, biz onlara hizmet ediyoruz’

Vatandaş neredeyse her yeni güne başka bir zam haberiyle uyanırken bu durum ailesiyle ve arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği sohbete de yansıyor. Eskiden bir araya geldiklerinde hayata dair birçok şey konuştuklarını ancak şu an tek dertlerinin geçim olduğunu söyleyen yurttaşlar, "Yabancılar yaşıyor Türkiye'de, biz yaşamıyoruz. Biz onlara hizmetçiyiz şu anda" diyor...

Batuhan SERİM

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Kamera: Ali Selim YAMANLI

Enflasyon her geçen gün artmaya devam ederken, döviz kurları rekor üzerine rekor kırarken, vatandaşlar tasarruf kemerini son deliğine kadar daraltmışken bu durum insanların gündelik yaşamına da yansıyor.

İstanbul Şişli’de yurttaşlara mikrofon uzattık, “Son dönemde ailenizle veya arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde en çok hangi konuları konuşuyorsunuz?” diye sorduk.

Emekliliğinin keyfini çıkartması gereken yaşlılar, gençlik enerjisiyle dolu olması gereken öğrenciler ve hayatının en verimli günlerini yaşaması gereken çalışanlar aileleriyle veya arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde sadece ekonomik sorunları konuşur hale geldiklerini söyledi.

Günlerini bir siyasetçi gibi geçirdiğini dile getiren yurttaşlar, bu durumun kendilerini strese soktuğunu da ifade etti.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“KONUŞMALARIMIZIN YÜZDE 90’I EKONOMİ”

Adem Arslan: “Şu andaki ekonomik durum, siyasi gidişat ve ülkenin durumu hakkında konuşuyoruz. Konuştuğumuzun yüzde 90’ı bu. Gidişattan memnun değiliz.”

“İNSANLARIN ŞU ANDA TEK DERDİ GEÇİM”

Hidayet Akpınar: “Ülkenin ekonomik durumu, gelen zamlar, adaletsizlik, eşitsizlik, adam kayırmacılık, siyasette olan yolsuzluklara hiçbir işlem yapılamaması, savcıların elinin kolunun bağlı olması, savcıların adalete değil de başımızdaki yöneticilere bağlı olmasını konuşuyoruz. Daha önceden bu tür konulara girmezdik, insanların şu andaki tek derdi geçim. Hayat şartları her geçen gün ağırlaşmaya başladı.”

“ESKİDEN HAYATA DAİR BİRÇOK ŞEY KONUŞURDUK”

Destan Bey: “Dedikodu yapıyoruz…. Hayata dair; ekonomik zorluklar, kira, şu, bu… Hep böyle şeyler. Şu an iş görüşmesine gidiyorum mesela. Asgari ücret teklif ediyorlar ve 10 saat çalışacağım. Eskiden bir araya geldiğimizde hayata dair birçok şey konuşurduk.”

“EN ÇOK KONUŞTUĞUMUZ ŞEY EKONOMİ VE ÖZGÜRLÜK”

Cemal Güven: “En çok ekonomiyi konuşuyoruz. Türkiye’nin en büyük sorunu, en büyük gündemi ekonomidir. Bir de özgürlük yok. En çok konuştuğumuz konu bunlar.”

“BUNALDIK”

Yusuf Uğurtekin: “Ekonomi. Durum iyi değil. Şu sıralar hep ekonomik krizi konuşuyoruz. Sürekli bunu konuşmak bizi bunaltıyor. Strese giriyoruz.”

“SÜREKLİ BUNLARI KONUŞMAK STRESE SOKUYOR”

Mümin Alkan: “Siyaset konuşuyoruz. Sürekli bunları konuşmak strese sokuyor. Eskiden kazancımız düzgündü, giderimiz de ona göreydi. şimdiki yaşamımız çok değişti.”

“TÜRK GENÇLİĞİ ÇOK KÖTÜ HALDE”

Sıla Eviz: “Genelde ekonomi konuşuyoruz. Bu durum bizi çok üzüyor. Hatta ülke değiştirmeyi bile düşünüyoruz. Ne yazık ki Türk gençliği çok kötü bir halde.”

“KURDUĞUMUZ HAYALLER BU DEĞİLDİ”

Rabia Nur Yılmaz: “Ekonomi. Eskiden böyle değildi. Üniversite öğrencisi olarak tabi ki üzüyor. Kurduğumuz hayaller yurtdışına çıkmak, gezmek, dolaşmaktı; bugünkü durum asla değildi.”

“YABANCILAR YAŞIYOR, BİZ HİZMET EDİYORUZ”

Ayşe Hanım: “Çalışmaktan bir araya geldiğim bile yok. Görüştüğümüzde de ekonomi konuşuyoruz. Önceden böyle değildi. Şimdi şartlar çok kötü. Geçim çok kötü. Her şey ateş pahası. Markete gitmeye korkuyor insan. Yabancılar yaşıyor Türkiye’de, biz yaşamıyoruz. Biz onlara hizmetçiyiz şu anda. Böyle bir Türkiye oluştu.”

“SÜREKLİ EKONOMİ VE SİYASET KONUŞMAKTAN KAN DOLAŞIMIM HIZLANIYOR”

Sema Demir: “Tabi ki ekonomi konuşuyoruz. Eskiden hayatımız gayet yerindeydi; ‘nereye gidelim, ne yapalım’ gibi planlar yapardık. Sürekli ekonomi ve siyaset konuşmaktan kan dolaşımım hızlanıyor… Sinirleniyorum. Bir şeye müdahale edemiyoruz, elimiz kolumuz bağlı. Yapılması gerekenleri gidip birebir söyleyip, ‘Şunu da yapabilirsin, bu da olabilir’ demek isteriz.”

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