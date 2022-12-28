Vatandaşlardan Erdoğan’a ‘müjde’ tepkisi

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı doğalgaz 'müjdesi'nin faturalara yansıyacağı konusunda umutsuz. Bulunduğu ifade edilen doğalgazın, günden güne artan faturalara çare olmayacağını düşünen halk, "Doğalgazı sürekli buluyorlar ama faturalara pek yansımıyor. Boyuna 'doğalgaz bulundu' diyorlar neden vatandaşa yansımıyor? diyerek tepki gösterdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısından sonra konuştu.

Daha önce birçok kez doğalgaz ‘müjdesi’ açıklayan Erdoğan, seçimlere aylar kala aynı benzeri bir haberi tekrar duyurdu.

Son bulunan 58 milyar metreküp doğalgazdan sonra, toplam doğalgaz rezervinin 710 milyar metreküp olduğunu söyleyen Erdoğan, “540 milyar metreküplük rezervimiz 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'de yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı. Yeni keşfimiz ve mevcut rezervin son değerlemesiyle birlikte Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır” dedi.

Biz de İstanbul Mecidiyeköy’de yurttaşlara mikrofon uzattık, “Daha önce Karadeniz’de doğalgaz bulunduğunu açıklayan iktidar yöneticileri yine Karadeniz’de, Zonguldak açıklarında yeni gaz yatağı keşfedildiğini açıkladı. Bu keşiflerin doğalgaz faturanıza bir katkısı oldu mu, faturalar gün be gün artıyor mu düşüyor mu?” diye sorduk.

Günden güne artan doğalgaz fiyatları sonrası kombiyi açmaya korkan vatandaşlar, açıklanan ‘müjde’yi bir umut olarak görmediğini dile getirdi. Daha önce bulunan doğalgaz rezervlerinin faturalara yansımadığını belirten tüketiciler, yeni keşifin de faturalara yansıması olmayacağını düşündüğünü aktardı.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“SÜREKLİ DOĞALGAZ BULUYORLAR AMA FATURALARA YANSIMIYOR”

Ümit Erbil: “Doğalgazı sürekli buluyorlar ama faturalara pek yansımıyor, en azından bizim eve yansıyan bir şey yok. Bulunan doğalgaz faturalara yansıyacak mı, ucuzlayacak mı? Ben çok emin değilim. Hiçbir umudum yok, sıfır. Daha önce de yaşandı bu, tarih tekerrürden ibaret. Boyuna rezerv artırıyorlar ama faturalarda değişen bir şey yok. 10 gün doğalgaz yaktım 500 lira fatura geldi.”

“NEDEN VATANDAŞA YANSIMIYOR?”

Ömer Darama: “Şu zamana kadar faturalara yansıma olmadı, bundan sonra da olacağına güvenemiyoruz. Boyuna doğalgaz, petrol bulundu diyorlar neden vatandaşa yansımıyor? Palavra, inanmıyoruz. Doğalgazı nasıl açacağız? Emekliyiz. Her seçimden önce böyle… Doğalgaz faturamız 800 lira geldi. Gündüz açmıyoruz, akşamları açıyoruz. Daha da kış gelmedi…”

“NE ZAMAN MÜJDE LAFINI DUYARSAM BİLİYORUM Kİ ZAM GELECEK”

Yusuf Baysal: “Her müjde de daha fazla zam alıyoruz, ne zaman müjde lafını duyarsam biliyorum ki zam gelecek. Evde açamıyoruz, doğalgazı açmaya korkuyoruz battaniye ile dolaşıyoruz. Son faturamız kombiyi açmamama rağmen 480 lira geldi. Kışın evde battaniyeye sarılıp dolaşacağım evde. Dışarıdan ‘Eve gideyim de rahat rahat uzanayım, soğuktan kaçınayım’ gibi bir lüks yok artık. Metrolara, metrobüslere sığınıyoruz ancak oralarda açılıyor klimalar, orada sıcağı görüyoruz. Isınmak için kafelere de oturuyorum, 2 çay içip 2 saat oturacağım en azından doğalgaz yakılıyor… Maalesef o duruma geldik. Faturalara yansıyacağını sanmıyorum, önceki gibi hüsran olacak hatta daha fazla zam bekliyorum bu sene.”

“20 YILLIK İKTİDARLARINDA BANA YANSIYAN BİR ŞEY OLMADI”

Ahmet Bal: “Ben 51 yaşımdayım, bugüne kadar 20 yıllık iktidar dönemlerinde bana yansıyan hiçbir şey olmadı, doğalgaz da olmadı. Ümit ediyorum yansır, çünkü bu ülkemizi genel olarak ilgilendiren bir şey. Umarım gerçek çıkar, söylenenlerin çoğuna inanmıyorum. Bunu yaşayarak gördüğüm için söylüyorum. Kombide 35’i geçemiyorum geçen ay hep 35 ayarında yaktım 811 lira fatura geldi otomatik olarak doğalgazı yaktığınız zaman elektrik faturanız da yükseliyor 551 lira da elektrik geldi. Pencereyi de bilakis süngerle kapatıyoruz ki mevcut sıcaklık dışarıya çıkmasın diye…”

“KOMBİYİ YAKACAK CESARETİMİZ YOK”

Tayfun Karatekin: “Şu an faturalara yansımasını göremiyoruz, inşallah yansır ama umudum pek yok. Kombiyi yakacak cesaret yok bizde.”

“KENDİNİ KURTARMA DERDİNDE”

Recep Bey: “Hiçbir faydasını görmedik, görmeyeceğiz de. Biz göremeyiz, geleceğimiz görür mü onu da bilemem. 4 ay önce olan da yansıyacaktı 6-7 ay oldu, yansıyan bir şey yok. Kendini kurtarma derdinde.”

“FATURALARDA DÜŞÜŞ DEĞİL, ARTIŞ VAR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Faturalarda yansımasını görmüyorum, hep bir artış olmuş oluyor. Hep bir çıkarım var… ben Ordu’luyum Karadeniz’de çıkarıldığına dair bir haber almadım. Tabii ki doğru olabilir ama kanıtlayabilecek bir şeyleri yok. Faturalarda bir düşüş değil, artış var. Ben umudumu kaybettim.”

“FATURALARDA DÜŞÜŞ OLACAĞINA İNANMIYORUM”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Faturalarda yükseliş var, ne düşüşü? Düşüş yok. Hiçbir şeyde düşüş yok ki onda olsun. Beklemiyoruz da böyle giderse. Düşüş olacağına inanmıyorum, doğru değil. Hep öyle söyleniyor ama arkası gelmiyor, sonuç pahalılık. Kombiyi açamıyorum, battaniyenin altında oturuyoruz. Biraz halkı düşünsünler, insanlar istediği gibi ısınsın, istediklerini alsın, yesin. İyiye gitmiyor her şey ortada.”