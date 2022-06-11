Vatandaştan AKP’li Başkan’a tepki: Hakkımı helal etmiyorum

Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki tanzim satış mağazası açılışında bir vatandaş AKP İlçe Başkanı Mehmet Aslan’a, “Size hakkımı helal etmiyorum, etmiyorum, etmiyorum. Bizi ne hale düşürdünüz?” diye tepki gösterdi.

Ahmet KAYA

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Eski AKP Milletvekili ve AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar'ın seçim bölgesi olan İslahiye'de Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Tanzim Satış Mağazası’nın açılışı yapıldı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki açılışa aynı saatte bir başka program nedeniyle Kaymakam Mustafa Anteplioğlu ile AKP'li Belediye Başkanı Kemal Vural katılmadı. Açılış nedeniyle vatandaşlara piyasada 100 ile 120 TL'den satılan 5 kiloluk toz şeker 55 TL'den satıldı.

Açılış sırasında bir vatandaş AKP İslahiye İlçe Başkanı Mehmet Aslan'ın yanına gelerek hayat pahalılığı ve durmak bilmeyen zamlardan yakınarak tartışmaya başladı. Vatandaş, “1 torba şeker bin lira olmuş. Türkiye'de bu var, Türkiye'de. Kusura bakma. Ben hakkımı helal etmiyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Etmiyorum, etmiyorum, etmiyorum. Sana da etmiyorum” dedi. İlçe Başkanı Aslan'ın, “Bana da mı etmiyorsun?” diye sorması üzerine vatandaş tepkisini şöyle devam ettirdi:

“Yok, bak, Allah şahittir. Kullar şahittir. Ben hakkımı helal etmiyorum. Öbür dünyada ben hakkımı sizden alırım. Tüm partilerden alırım. Bizi ne hale düşürdünüz?”

Diyalog sırasında AKP İlçe Başkanı Mehmet Aslan'ın vatandaşı yatıştırmaya çalışması, ve elini omzuna atarak gönlünü almaya çalışması dikkat çekerken, Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nin CHP'li Belediye Meclis Üyesi Hasan Şencan sosyal medya hesabından bu görüntüye, “Gaziantep'te AKP'liler halk ile yüzleşmeye başladı. Vatandaş, “Hakkımı helal etmiyorum, etmiyorum” yorumunu yaptı.

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