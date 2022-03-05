Vatandaştan kentsel dönüşüm tepkisi: Teminat göstermeden evlerimizi gasp etmek istiyorlar

Adana’nın gelişen bölgesi Yüreğir’de, vatandaşlar, evlerinin riskli yapı olarak gösterilip yıkılmak istendiğini, izinsiz evlere girip karot testi yapıldığını öne sürdü.

Mehmet SERBES

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kentsel dönüşüm için müteahhitle anlaşamayan vatandaşlar, müteahhidin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile iş birliği yaparak evlerini yıkmak istediğini ileri sürdü. Vatandaşlar bunun için, rızaları olmadığı halde polis eşliğinde evlerine zorla girilerek karot testi yapıldığını kaydetti.

Yüreğir ilçesinin Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki evler Yeni Adliye binasının buraya taşınmasıyla değer kazandı. Büyük bölümü müstakil evlerden oluşan mahalle de bu haliyle müteahhitlerin iştahını kabarttı. Ancak, vatandaşın ellerindeki evleri ucuz fiyatla almak isteyen müteahhitlerin tavrı vatandaşı isyan ettirdi.

“EVİME RIZAM OLMADIĞI HALDE BENİ İTTİREREK GİRDİLER”

Mahkeme ya da savcılık kararı olmadan evlerin riskli yapı olduğunu belirlemek için karot testi almak isteyen müteahhitin evlere zorla girdiği belirtildi. Merhum eşi Kıbrıs Gazisi olan Sevim Ceylan, “Ben 68 yaşında dul bir kadınım. Gazi eşiyim. Evime rızam olmadığı halde beni ittirerek girdiler ve duvarları delerek karot testi aldılar. Bu tavır karşısında polis seyirci kaldı” dedi.

“AKP'YE YAKIN MÜTEAHHİTLER”

Kazım Karabekir'de oturan vatandaşlardan Veysel Karani Demirbaş, Mehmet Doğan, Sevim Ceylan, Nurettin Demir, İsa Azgın, Hasan Doğan, Muhlis Narin, Murat Bebek, Eşref Narin, Sevim Ceylan şunları söyledi:

* Biz evlerimizi kentsel dönüşüme vermek isteriz ancak müteahhitten teminat istediğimiz için bunlar başımıza geldi. Müteahhit bize teminat vermek istemiyor. Evlerimizi ucuza kapatmak istiyor. Teminat alamazsak yarın bir gün müteahhit kaçarsa ne yapacağız?

* Bunlar AKP'ye yakın müteahhitler. Teminat vermemek için Çevre Şehircilik Müdürlüğüyle işbirliği yapıp evimizi riskli yapı olarak göstermek istiyorlar. Bunun için de karot testi alıyorlar.

* Riski yapı olarak gösterip evimizi zorla yıkacaklar. Bizi anlaşmaya zorlayacaklar. Fakat biz de yasal yolları kullanıyoruz. Mahkemeye dava açıyoruz.