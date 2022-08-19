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Vatandaştan Kılıçdaroğlu’na: Geleceğin 13. cumhurbaşkanı gözüyle bakıyorum size

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini belirten bir vatandaş, "Asgari öğrencilerimizi Silivri cezaevine koyan bir cumhurbaşkanı istemiyorum. Size canı gönülden destek veriyorum. Geleceğin 13. cumhurbaşkanı gözüyle bakıyorum size" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni öncesinde vatandaşla görüştü.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini belirten bir vatandaş, “Asgari öğrencilerimizi Silivri cezaevine koyan bir cumhurbaşkanı istemiyorum. Size canı gönülden destek veriyorum. Geleceğin 13. cumhurbaşkanı gözüyle bakıyorum size” dedi.

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