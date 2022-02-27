Vefa toplantısına çağrılmayan AKP’li eski başkan: Bu nasıl vefa?

AKP Afyonkarahisar İhsaniye ilçe teşkilatı bugüne kadar görev alan isimlerin davet edildiği vefa toplantısı düzenledi. Toplantıya davet edilmeyen İhsaniye Kurucu İlçe Başkanı Hilmi Tiril tepki göstererek, “Bu nasıl vefa toplantısı ise kurucu ilçe başkanının olmadığı, hasta olduğum bilindiği halde bir kişinin dahi telefonla da olsa arayıp hâl hatır sormak tenezzülünde bulunmadığı bir vefa toplantısı olmuş. Kendiniz çalıp kendiniz oynamışsınız” dedi.

Müslüm EVCİ

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AKP Afyonkarahisar İhsaniye ilçe örgütü, partide bugüne kadar görev alan isimlerin davet edildiği vefa toplantısı gerçekleştirdi.

VEFA TOPLANTISINA AKP’Lİ VEKİL YURDUNUSEVEN KATILDII

Toplantıya katılan AKP Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ise, toplantıya ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü:

“2023, 2053, 2071’e daha güçlü, daha sağlam adımlarla hep birlikte ilerleyeceğiz. İhsaniye İlçemizde AK Partimize gönül vermiş kurucu üyelerimizle ve teşkilat mensuplarımızla vefa buluşması gerçekleştirdik. AK Parti birliğin, birlikten doğan güç ile ilerlemenin partisidir”

“KENDİNİZ ÇALMIŞ, KENDİNİZ OYNAMIŞSNIZ”

Toplantıya davet edilmeyen İhsaniye Kurucu İlçe Başkanı Hilmi Tiril, AKP'li Yurdunuseven'in paylaşımının altına dikkat çeken bir yorum yaptı. Toplantıya davet edilmemesine tepki gösteren AKP'li Tirit şu notu düştü:

“Sayın vekilim bu nasıl vefa toplantısı ise kurucu ilçe başkanının olmadığı, hasta olduğum bilindiği halde bir kişinin dahi telefonla da olsa arayıp hâl hatır sormak tenezzülünde bulunmadığı bir vefa toplantısı olmuş. Kendiniz çalıp kendiniz oynamışsınız. Ama genede sizin canınız sağolsun. Bu can bu tende oldukça sonuna kadar davamıza sadık olacağımı bilin, bilinsin ister saygılar sunarım”

AKP İhsaniye Kurucu İlçe Başkanı Hilmi Tiril, AKP'li Yurdunuseven'in paylaşımının altına yaptığı yorumunu daha sonra kaldırdı.

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