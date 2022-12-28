Veterinerlerden talep: Mikroçip takmak için son tarih uzatılsın

Tanınan sürenin sona ermesine 3 gün kala ülke genelinde sahipli kedi ve köpeklerin sadece dörtte birine mikroçip takılıp kayıt altına alınabildiğini söyleyen Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, sürenin uzatılması gerektiğini söyledi.

Latif SANSÜR

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Ev hayvanı sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar PETVET sisteminde kayıt altına aldırmamaları halinde 3 bin 642 TL ceza ödeyecek olması nedeniyle veteriner hekimlikler ile Tarım ve Orman Müdürlüklerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sürenin dolmasına üç gün kala ülke genelinde yaklaşık 6 milyon sahipli kedi ve köpeğin sadece bir milyon 100 bininin Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'nde (PETVET) kayıt altına alınarak mikroçip takılabildiğini söyleyen Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, tanınan sürenin uzatılması gerektiğini söyledi. Vatandaşların çeşitli nedenlerle bu işlemleri son haftaya bırakmasının yanında, zaman zaman mikroçip sıkıntısı yaşanmasının da yığılmalara neden olduğunu belirten Şahin, matbaaların yılbaşı promosyon baskılarındaki yoğunluk nedeniyle talebi karşılayacak kadar pasaport temin edilemediğini de söyledi.

“SÜRE KESİNLİKLE UZATILMALI”

Yaşanan tüm bu aksaklık ve sıkıntılar nedeniyle arz talep dengesi bozulduğunu ve işlemlerin aksadığını söyleyen Şahin, “Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerine kayıt için müracaat eden vatandaşlarımız da, kurumlarda görev yapan veteriner hekim meslektaşlarımızın sayısının yetersizliği ve altyapı imkanlarının, hayvan zaptıraptı ve çip implantasyonu için istenilen yeterlilikte olmamasına bağlı işlem sürelerinin uzaması nedeniyle yoğunlukla karşılaştı.

Mikroçip ve pasaport ile kayıt altına alınabilen hayvan sayısı ve bahsettiğimiz sıkıntıları göz önüne aldığımızda, bu sürenin kesinlikle uzatılması gerektiğini düşünüyoruz. İl ve ilçe müdürlüklerine 31.12.2022 tarihine kadar beyanname verilmesi sonrasında beyanname veren kişilerin işlemlerinin takip eden günlere bırakılabileceği ve ceza uygulanmayacağı konusu da problemin çözümü için yeterli olmayacaktır” dedi.