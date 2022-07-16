Yabancı uyruklu adamı önce dövüp sonra 3 kattan attılar

İstanbul'da, yabancı uyruklu bir şahıs eşini aramaya gittiği dairede, evdeki adam tarafından darp edildikten sonra üçüncü kattan atıldı.

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Küçükçekmece'de, iddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs eşini sormaya gittiği yerde evdeki adam tarafından darp edildikten sonra üçüncü kattan atıldı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında

Küçükçekmece İnönü Mahallesindeki 3 katlı bir binada yabancı uyruklu bir şahıs evden giden eşini aramaya başladı. iddiaya göre, kapıyı çaldı, dairedeki kişiyle konuştuktan sonra tartışma alevlendi. Daire sahibi yabancı uyruklu adamı darp etti. Ardından, pencereden aşağı attı.



Bağrışma ve gürültü üzerine çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yabancı uyruklu şahsın garajın içinde yerde kanlar içinde yattığını gördü.

Bunun üzerine üçüncü kata çıkan polis ekipleri şüpheli şahıs ve kadını kaçmadan yakaladı. Yaralı adam tedavisi yapılmak üzere Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. İHA

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