Yabancı uyrukluların Türkiye’de edindikleri taşınmazlar Meclis gündeminde

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yabancı uyrukluların ülkemizde edindiği taşınmazları soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Gürer’in önergesine yanıt veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yabancıların geçen yıl ülkemizde 64 bin 512 adet mesken, dükkân ve ofis satın aldığını açıkladı.

Mehmet SERBES

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yabancıların ülkemizde satış yoluyla edindikleri taşınmazlardaki gözle görülür artışı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Gürer, önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

“2021 yılında kamuya ait satış yapılan konut, arazi, taşınmaz sayısı kaçtır?

2022 yılında Niğde İlinde satışı planlanan kamu kurum kuruluşu varlığı ( arazi, konut, şirket) var mıdır?

2021 yılında yabancı uyruklulara satışı yapılan konut, arazi, tesis, iş yeri vb. taşınmaz sayısı kaçtır?

2021 yılında satışı yapılan hazine arazisi ne kadardır?

Milli Savunma Bakanlığı uhdesinde olup son beş yılda hazineye geri alınan arazi toplamı ne kadardır? Bu arazilerden satışı yapılan var mıdır?”

İRAN İLK SIRADA

CHP Milletvekili Gürer'in önergesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yanıt verdi. Bakan Kurum “Milli Savunma Bakanlığı uhdesinde olup son beş yılda hazineye geri alınan arazi toplamı ne kadardır? Bu arazilerden satışı yapılan var mıdır?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Kurum’un yanıtında dikkat çekici olan ise ülkemizde adı çok bilinmeyen Aruba ülkesinden gelip konut alanlar oldu.

Aruba ülkesinden gelip 8 ayrı arazi ve 56 mesken satın alanın olduğu listede ülkemizde arazi ve mesken alan yabancı uyruklulara bakıldığında; Bermuda vatandaşları 33 ayrı arsa ve 120 mesken, Eritre vatandaşları 74 mesken, Ruanda'dan 8 kişi ülkemizden mülk edindiği, Vanuatu ülkesinden de 1 arazi 34 mesken alan kişi olduğu, Cibuti ülkesinden 1 arazi ve 55 mesken alan kişi ve Burkina Faso ülkesinden mülk sahibi olan 1 kişinin listede yer bulduğu Bakanın verdiği bilgide yer alıyor.

Çin vatandaşlarının 103 arazi bin 130 mesken aldığı ülkemizde Suudi Arabistan vatandaşlarının edindiği arsa ve arazi sayısı 67 , edinilen mesken ve dükkan sayısı ise 615 olurken İsrail vatandaşları 45 arazi-arsa ve 477 mesken-dükkan, Yunanistan vatandaşları da edindiği 34 taşınmaz arsa arazi yanında 146 mesken dükkan alımı gerçekleşmiş bulunuyor.

“YURTTAŞLAR KENDİ TOPRAKLARINDA MARABA DURUMUNA GELDİ”

CHP'li Gürer, yabancıların konut satın almasının, ülkemizde konuk alırken yabancıların konut alır noktaya ermesinin konut fiyatlarını etkilediğini, yabancıların ülkemizde edindiği tarım arazileri nedeniyle yurttaşlarımızın kendi topraklarına adeta ‘maraba' durumuna getirildiğini belirtti Kurum, 2011 yılında yabancı gerçek kişilerin satış yoluyla edindiği arazi, arsa ve tarla sayısının 4 bin 88 olduğunu; mesken, dükkan ve ofis sayısının ise 64 bin 512 olarak kaydedildiğini belirtti.

Bakan Kurum'un verdiği bilgiye göre ülkemizde arazi, tarla ve arsa edinen yabancıların uyruklarına bakıldığında ilk sıraya 461 konutla Almanya aldı, 451 konutla Irak ikinci sırada yer alırken, 274 konutla Afganistan üçüncü, 211 konutla İran dördüncü ve 191 konutla İngiltere beşinci sırada yer aldı. Filistin (163), Kuveyt (155), Ürdün (152) Rusya (137) ve ABD (136) ise ülkemizde arsa, tarla ve arazi alan yabancıların mensubu olduğu ülkeler listesinde ilk 10 sıraya girdi.

ARAP VE ORTADOĞU ÜLKELERİ ARSA, ARAZİ VE TARLA ALDI

Ülkemizden arsa, arazi ve tarla edinen yabancıların çoğunlukla Arap ve Ortadoğu ülkelerinden olması dikkat çekti. Sudan, Nijer ve Endonezya ülkemizde tarım için arazi peşine düşmüşken yabancı ülkelerde ülkemizde satın aldıkları arsa, arazi, tarla, bahçe sayısı da 4 bin 88 ermiş bulunuyor. Farklı 159 ülkeden yabancı gerçek kişilerin ülkemizde mülk edindikleri Bakanlık açıklaması ile ortaya çıktı.

İRAN KONUT EDİNİMİNDE BAŞI ÇEKİYOR

Ülkemizde mesken, dükkân ve ofis alan yabancıların uyruklarında ise ilk sırayı 11 bin 141 mesken ve dükkan ile İran aldı. 8 bi8 851 arsa ve arazi ile Irak ikinci sıraya yerleşirken, Ruslar 5 bin 575 Afganlar 3 bin 282 ve Almanlar da 2 bin 517 arsa ve araziyle ilk 5'te yer alan yabancılar oldular. Kazakistan (2098), Kuveyt (1926), Azerbaycan (1586) ABD (1560) ve Yemen (1521) ülkemizde arza, arazi ve tarla alan yabancıların mensubu bulunduğu ülkeler sıralamasında ilk 10'e giren ülkeler oldu.

SATILAN KONUTLARIN 3'TE 1'İ İRAN, IRAK VE AFGANİSTANLILARA GİTTİ

Dükkân, konut ve ofis alımında ise İran, Irak ve Afganistan gibi ülkelerin ilk sıralarda yer alması dikkat çekti. Geçen yıl yabancılara satılan konut, dükkân ve ofislerin 3'te 1'i adı geçen bu ülke vatandaşlarını satıldı. Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fetih Gürer ise yabancıların son yıllarda ülkemizde edindikleri gayrimenkullerin sayısında bir artış olduğuna işaret etti.

DÜKKÂN ALANA VATANDAŞLIK DA VERİLDİ

AKP iktidarları döneminde ülkemizde arazi, şirket, konut yabancı uyruklu kişilere satışı ve kiralanması için her türlü kolaylık getirdiğine dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı gayrimenkul satın alınması ve bankaya para yatırması gibi uygulamalarla verilir oldu. Hem TC vatandaşı olup, hem de arazi ve mülkleri yabancılar uygun fiyatla satın almaya devam ediyor” diyerek, uygulamayı eleştirdi.

BU NE YAMAN ÇELİŞKİ

Yabancı uyrukluların ülkemizde edindiği tarla, arsa ve arazi sayısındaki artışa da dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, durum böyle iken Tarım ve Orman Bakanlığının önce Sudan, sonra Nijer ve şimdi de Venezuela'da tarım arazisi kiralayarak tarım yapma girişiminde bulunmasındaki tezata vurgu yaptı.

Gürer, “Türkiye'de 2014 yılında Sudan 2020 yılında Nijer için tarım arazileri kiralanıp tarım yapılacağı duyuruldu. Hâlihazırda bu girişimler uygulamaya dönmedi. Son olarak Venezuela'da tarımsal üretim yapılacağı açıklandı. Toplumsal tepki üzerine Bakanlık, başka ülkelerde tarımsal üretim yapma girişimini gelişmiş ülkelerin yaptığı çalışmaya benzediğini ifade ederek yapılan yanlışa kılıf arayan bir açıklama da yaptı. Ne var ki başka ülkelerde tarım peşinde koşan AKP iktidarı döneminde ülkemizde farklı illerinde araziler yabancı şirketlerce ya da kişilerce alınıp tarım yapar duruma geldikleri de görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.

TOPRAKLARIMIZ YABANCILARA SATILIYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde araziler, konutlar yabancı uyruklulara satılırken kırsalda ekonomik krizin de etkisi ile satanlar sonunda kendi topraklarında “maraba” olarak çalışır duruma geldiğine de işaret çekti. Gürer, “Ülkemizde dünyanın farklı bölgelerinden gelip konut alıp vatandaş olanlar da konut fiyatlarının artmasında önemli etken oluyorlar. Sonuçta gayrimenkuller iktidar eliyle oluşturan şartları yerine getirenlere satılıyor ve satılan gayrimenkuller her geçen gün giderek artıyor. Sudan, Nijer, Venezuela'da arazi işlemeye gittiğimiz söylenirken Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmuşuz farkında değiliz” ifadelerini kullandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞININ KULLANIMINDAKİ ARAZİLERE NE OLDU?

CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer, Milli Savunma Bakanlığı uhdesindeyken son beş yılda hazineye geri alınan arazi toplamı ve bu araziler mevcut durumu ile ilgili soruyu ise Bakan yanıtsız bıraktı. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı da devrettiği arazi miktarını açıklamıyor? Ne kadar arazi askeri alan dışında çıkarıldı ve mevcut durumunun ne olduğunu kamuoyunun bilmesinde neden çekiniliyor” dedi.