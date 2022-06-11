Abone Ol

1200 mahalle yabancılara kapatılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 20'yi geçtiği yaklaşık 1200 mahallelerin 1 Temmuz’dan itibaren ikamete kapatılacağını açıkladı.

Yayınlanma: 12:23 - 11 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
1200 mahalle yabancılara kapatılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı’nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını açıkladı.

Soylu’nun açıklamalarından satır başları:

*Ülkemizde yabancıların belirli bölgelerde yoğunlaşmasının önlenmesi amacıyla yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25’i geçtiği toplam 781 mahalle tüm yabancılar için ikamete kapatılmıştı.

*1 Temmuz 2022 tarihinden olan oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacaktır. Böylelikle yaklaşık 1200 mahalle ikamete kapatılmış olacaktır.

Süleyman Soylu açıkladı: Taksicilerle ilgili 'yabancı yolcu' kararı İlginizi Çekebilir Süleyman Soylu açıkladı: Taksicilerle ilgili 'yabancı yolcu' kararı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Göç İdaresi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu