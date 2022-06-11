1200 mahalle yabancılara kapatılacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 20'yi geçtiği yaklaşık 1200 mahallelerin 1 Temmuz’dan itibaren ikamete kapatılacağını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.
Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı’nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını açıkladı.
Soylu’nun açıklamalarından satır başları:
*Ülkemizde yabancıların belirli bölgelerde yoğunlaşmasının önlenmesi amacıyla yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25’i geçtiği toplam 781 mahalle tüm yabancılar için ikamete kapatılmıştı.
*1 Temmuz 2022 tarihinden olan oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacaktır. Böylelikle yaklaşık 1200 mahalle ikamete kapatılmış olacaktır.