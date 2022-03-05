Yağını kapan evine koştu

Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye'yi yağ krizine, çok sayıda kent gibi Eskişehir'i de yağ kuyruğuna sürükledi. Önümüzdeki günlerde yağ sıkıntısı ve yağa zam geleceği yönde duyum alan Eskişehirliler marketlere akın etti. Marketlerin çoğunda 5 litrelik yağ bulunmazken, yağını almayı başaranlar sevinçle evlerine gitti.

Kemal ATLAN

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Enerji fiyatları, artan tarımsal girdiler ve kur farkı yanı sıra günlerdir süren Rusya Ukrayna savaşı ayçiçek yağının stoğunu ve fiyatlarını etkiledi. Yağa zam gelme durumu ve bulunmama gibi nedenlerden Eskişehirliler marketlere akın etti.

REYONLAR BOŞALDI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası iki ülke arasında devam eden savaş, Türkiye’nin ham yağ ithalatını büyük oranda durdurdu. Stoklarda market rafları dahil 1-1.5 aylık yağ kaldığı tahmin edilirken vatandaşlar marketlerde uzun yağ kuyrukları oluşturdu. Artan tarımsal girdilerin ve kur farkının rafa yansıması, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş ise Türkiye'nin yağ ithalatını olumsuz etkiliyor.

Yağ stoğunun bir aylık kalması ve yağa zam geleceği yöndeki iddalar üzerine vatandaşlar soluğu marketlerde aldı. Marketlerin çoğunda uzun yağ kuyrukları oluşurken bir çok marketin reyonunda 5 litrelik ayçiçek yağı tükendi. Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle bu ülkelerden ithalat yapılamaması, yağ sektöründe endişeye neden oldu. Oluşabilecek yağ tedariği sıkıntısı ya da aşırı zamma karşı tedbir almak isteyen vatandaşlar marketlere akın etti. Bazı marketlerde 3 ya da 4 yağ alabilen vatandaşlar, bazı marketlerden ise sadece 2 adet yağ alabilecekleri yönünde uyarıldı.

Eskişehir’de, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 1.002 liralık atıştırmalık alıp fiyatları çok uygun bulduğu Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarının bir çoğunda da 5 litrelik ayçiçek yağı kalmadı. 5 litresi 122 lira 55 kuruştan satılan Tarım Kredi Kooperatifi ayçiçek yağına olan talep nedeniyle kota uygulaması getirildi. Vatandaşlar 5 litrelik ayçiçek yağından en fazla 2 tane alabildiler.

MARKAYA BAKMADILAR

Markette buldukları yağı aldıklarını ifade eden vatandaşlar, “Hayatım boyunca hep aynı marka yağı kullandım. Ancak Vadişehir’den Kurtuluş Mahallesi’ne yağ almaya geldim. Ancak burada da istediğim marka yağı bulamadım. Yakında bu beğenmediğimiz yağları da bulamamaktan endişe ediyorum. Umarım gıdadaki bu sorun çözülür ve daha büyük sorunlar yaşamayız” diye konuştular.

KİMSE DIŞ GÜÇLERE BAĞLAMASIN

Emekli Ali Haydar Çelik, Rusya dan ithal edilen ham yağ gemilerinin durdurulmasıyla yağ kuyruklarının oluştuğunu belirterek, “En fazla 2 adet yağ veriyorlar. Çok kısa bir sürede 5 litrelik yağ 200 liranın üzerine çıkar. Önümüzdeki aydan itibaren ciddi bir yağ sıkıntısı çekeriz. Büyük bir ihtimalle bu açığı Çin’den karşılamaya çalışacaklar. Karşılasalar bile müthiş yağ zamları ülkemizi bekliyor. Ağustos ayında yeni hasat Adana’da başlayıncaya kadar durum vahim. Acilen ayçiçek üretimi teşvik edilmeli. Dış güçlere bağımlılık ortadan kaldırılmalıdır. Bu tablo kendi yarattığımız bir tablodur. Kimse dış güçlere ve savaşa bahane aramasın” şeklinde konuştu.

ZAMDAN ÖNCE YAĞ ALDILAR

Eskişehir’de yağ alanlardan emekli Kadir Kocabıyık, “Yağa zam geleceğini duydum. Zamdan önce yağ almak istedim. Vatandaşlar 2’şer 3’er tane alıyordu. Onları gördüm, ben de aldım. Aslında evde yağım vardı. Ona rağmen 5 litre daha aldım. Reyonlar boşalmış durumda. Son yağlar, yetişen alıyor. Bu yağlar Rusya’dan mı geliyormuş? Bizim Tekirdağ’da yetişen ayçiçeğine ne olmuş?” dedi.

10 LİTRE YAĞ 3-4 AY DAYANIR

2 tane 5 litrelik yağ alan Levent Yıldız, “Yağa yüzde 40 zam geleceği söyleniyor. Bu nedenle tedbirimiz aldık. Kişi başı 2 tane veriliyor. Bu nedenle 2 tane aldım. Bu yağlar en fazla 3-4 ay dayanır. Çoğu markette yok. Bu markette de çok az kalmış” ifadelerini kullandı.

SINIRLI VERİYORLAR

Aynur Balaban, “Zam geleceğini duyduk. 5 litrelik yağın 200 liranın üzerine çıkacağı söyleniyor. Hiçbir yerde yağ bulamadık. Bütün Eskişehir’i gezdik ve sonunda Tarım Kredi Kooperatifi mağazasında bulduk. 4 tane alabildik. Sınırlı veriyorlar. Arkadaşımla birlikte 2’şer tane aldık. Sanki Türkiye’de savaş çıktı” şeklinde konuştu.

HERKES ALIYORDU BEN DE ALDIM

Türkan Karacı yağa ihtiyacı olmadığı halde yağ aldığını ifade ederek, “Herkes alıyordu ben de aldım. Kıyamet kopacak sanki. Ben başka bir marketten 4 litresini 116 liraya aldım. Neden daha önce bir duyuru yapmadılar ki yağ sıkıntısı yaşanacağı yönde. Baksanıza millet kuyruklarda bekliyor” dedi.

KENDİMİZ ÜRETİCİYİZ AMA ALIYORUZ

Tarımla Uğraşan Zafer Çetin ise kendisinin çiftçilik yaptığını, üretici olmasına rağmen marketlerden yağ almak durumunda kaldığını söyledi.