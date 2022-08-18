Yalova Belediyesi davasında yeni gelişme: Üçüncü bilirkişi raporunda da ihmal çıkmadı

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları ilgili davada yeni gelişme yaşandı. Üçüncü bilirkişi raporunda, Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in kusur ve ihmallerinin olmadığı belirtildi.

Halil ATAŞ

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Yalova Belediyesi’nde meydana gelen yolsuzluk iddiaları ile ilgili davada, üçüncü bilir kişi raporu tamamlandı.

Yalova Belediyesi’nde meydana gelen yolsuzluk iddiaları ile ilgili dava hakkında basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Mehmet Gürel, “Daha önceki iki rapor gibi bu rapor da Belediye Başkanımız Vefa Salman ve Belediye Başkan Yardımcımız Halit Güleç'in suçsuzluğunu kanıtlıyor. Şimdi mahkemeden beraat, bakanlıktan göreve iade bekliyoruz” dedi.

“İHMALLERİ OLMADIĞI ÜÇÜNCÜ KEZ VURGULANDI”

Basın toplantısında, gazetecilere üçüncü bilirkişi raporunu gösteren Gürel, şunları söyledi:

“Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada görevden uzaklaştırılan ve yargılanan Belediye Başkanımız Vefa Salman'ın ve Belediye Başkan Yardımcımız Halit Güleç'in suçsuzluğu bilirkişi raporlarında kanıtlanmıştı. Sayıştay müfettişleri tarafından hazırlanan rapora yönelik itirazlar sonucunda mahkemece yeniden rapor aldırılmasına karar verildi. Bu kapsamda dosya Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2022/ 88 talimat dosyasıyla yeni bir heyetten rapor hazırlanması istendi. Sayıştay E. Müfettişlerince hazırlanan ve 17/08/2022 tarihinde Yalova Ağır Ceza Mahkemesine yönelen yeni raporda da Vefa Salman ile Halit Güleç'in kusur ve ihmallerinin olmadığı 3. kez vurgulanmıştır.”

“DAHA KAÇ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA, HAKLILIĞIMIZ, MAĞDURİYETİMİZ TESPİT EDİLECEK”

Gürel, “Her bilirkişi raporu diyor ki, ‘ne Vefa Salman'ın ne Halit Güleç'in yolsuzluk olayında ihmalleri veya bir kusurları yok’ daha kaç bilirkişi raporunda haklılığımız, mağduriyetimiz tespit edilecek. Daha önceki iki rapor gibi bu rapor da Belediye Başkanımız Vefa Salman ve Belediye Başkan Yardımcımız Halit Güleç'in suçsuzluğunu kanıtlıyor. Şimdi mahkemeden beraat, bakanlıktan göreve iade bekliyoruz. Hak yerini bulacak, adalet kazanacak. Kimse unutmasın, adalet bir gün herkese lazım olacak” ifadelerini kullandı.

“AKP DÖNEMİ SORUŞTURMAYI MERAKLA BEKLİYORUZ”

Aynı mahkemede süren 2014 öncesi AKP dönemine ilişkin soruşturmayı da merakla beklediklerini ifade eden Gürel, “Mahkemece aynı suçun aynı yöntemle aynı kişiler tarafından 2014 öncesi AKP döneminde de yapıldığı tespit edilmişti. Bizim dönemimiz 3. kez aklandı. Bakalım bu konuyla ilgili AKP dönemi de aklanacak mı? Merakla bekliyoruz” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 32 ihale dosyasında usulsüzlükler tespit edilmiş, ayrı hesaplarda yapılan inceleme sonucunda, zimmete geçirilen para miktarının ise 20 milyon 739 bin 664 lira 80 kuruş olduğu ortaya çıkarılmıştı.

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