Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler

Adana’da yanan bir motosikleti vatandaşlar yaklaşık 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdü. Bu anlar saniye saniye kaydedilirken, şalgamcı Veysel Kaplan, “Motosikleti yanan kişi bize gelip teşekkür etmedi. Biz insanlık görevimizi yaptık” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yangın cuma günü akşam saatlerinde Adana Merkez Otogarı’ndaki 9 numaralı peronda meydana geldi. Park edilen motosiklette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın tüpü çalışmadı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Vatandaşlar, itfaiye gelene kadar otogarın yangın tüpüyle yangını söndürmek istedi ancak tüp çalışmadı. Şalgamcı yardıma koştu. Bu sırada otogarda şalgam satan ve Mardin'e 150 litre şalgam gönderecek olan Veysel Kaplan, şalgamlarını feda ederek hepsini yanan motosikletin üzerine döktü. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yangın, dökülen şalgam suları sayesinde kısa sürede söndürülürken motosiklet ise kullanılmaz hale geldi.

DEVLET BÜYÜKLERİMİZ ZARARIMIZI KARŞILASIN

Şalgamcı Veysel Kaplan, motosiklet sahibinin kendisine teşekkür etmediğini söyledi: İnsanlar burada zarar görmesin diye şalgamlarla müdahale ettik. 150 litre şalgamımız gitti. Yangını söndürdük ama zararı bize oldu. Artık devlet büyüklerimizden şalgam zararımızı karşılamalarını isteriz. Bizde buradan para kazanıyoruz. Motosikleti yanan kişi bize gelip teşekkür etmedi. Biz insanlık görevimizi yaptık. Şalgamla motosikletteki yangını söndürmek Adana’ya has bir durum. Bizim Adanalı her şeyi söndürür. Önümüzde hiçbir şey duramaz. (İHA)

İlginizi Çekebilir Adanalı ünlü kadayıfçı öldürüldü