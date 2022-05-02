Yangın çıkan ev çöktü! Anne ve oğlu kayıp

Konya'nın Bozkır ilçesinde kerpiç evde çıkan yangında göçük oluştu. Ekipler evin içinde olduğu üzerinde durulan zihinsel engelli Mehmet Ali Sırım (44) ile oğlunu kurtarmak için içeri girdiği öne sürülen annesi Havva Yar Sırım'ın (75) bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Bozkır ilçesi Dere Mahallesinde, Havva Yar Sırrım ve oğlu Mehmet Ali Sırım’ın yaşadığı evde yangın çıktı.

ALEVLER EVİ SARDI

Hızla yükselen alevler evi tamamen sardı. Ardından evin tavanı göçtü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ENGELLİ OLĞUNU KURTARMAK İÇİN EVE GİRDİ

Ekipler ev içinde olduğu üzerinde durulan zihinsel engelli Mehmet Ali Sırım ile bahçede iken yangın nedeniyle zihinsel engelli oğlu Mehmet Ali Sırım’ı kurtarmak için içeri girdiği öne sürülen annesi Havva Yar Sırım’ın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

EKMEK PİŞİRMEK İÇİN ATEŞ YAKMIŞ

Yangının ise Havva Yar Sırım’ın evin bahçesinde odun ateşinde ekmek yaparken çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor. (DHA)

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