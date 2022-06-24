Yangında ‘Yazlık Saray’ tartışması

Marmaris’te yangın devam ederken, havadan müdahalenin alevler Cumhurbaşkanlığı sarayının bulunduğu Okluk Koyu'na doğru genişleyince yoğunlaştığı iddiası siyasetti karşı karşıya getirdi. İçişleri Bakanı Soylu bu iddiayı yalanlarken, CHP'li Ali Öztunç'tan Soylu'ya kendi sözleriyle yanıt verdi.

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Marmaris'te orman yangını dördüncü gününde devam ederken, havadan müdahalenin alevler Cumhurbaşkanlığı yazlık sarayının bulunduğu Okluk Koyu’na doğru genişleyince yoğunlaştığı iddiası siyasette polemik konusu oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iddiayı yalanlarken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, yeni bir açıklama yaptı. Öztunç, şunları söyledi:

“İnşallah yangın tekrar alevlenmez, bütün isteğimiz arzumuz bu yönde. CHP olarak bizim amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Biz istiyoruz ki yangın olmasın, oluyorsa da anında müdahale edilsin, erken ve etkili müdahale edilsin, ormanlarımız yanmasın, ciğerlerimiz yanmasın.

Üzülerek söylüyorum ki bugün sayın bakanların açıklamasını dinledik. Bir vekil ve yurttaş olarak Soylu'nun açıklamalarına üzüldüm. Sayın bakan polemikçi kimliği ile tanınan birisi doğru. Polemik yaratma konusunda çok mahirdir, her konuda polemik yaratmak ister. Ama bu işi siyasete alet etmemek gerekir.

Ortada bir yangın var ve işimiz yangını söndürmek. Biz bu konuda hükümeti çalıştırmak için çaba harcadık. Sayın bakan yangına ve söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi vereceğine maalesef bugünkü açıklamasının yine büyük bir kısmını yine bize ayırdı. Yine CHP ile ilgili konuştu.

Sayın bakana çağrı yapıyoruz o gün bugün değil hükümet olarak icra makamı olarak çık yangınla ilgili kamuoyunu bilgilendir. Bırak CHP ile ilgili konuşmayı. Sayın bakan bizimle ilgili, ‘Yalan konuşuyorlar' diyor. Bakalım neymiş yalan?

BAKANLAR ÇELİŞKİLİ BİLGİLER VERDİ

Yangının çıktığı ilk gün ilk gece görüşlü yangın söndürme helikopteri yok dedik, e yoktu bu mu yalan? kendileri de sonradan yok dediler, itiraf ettiler. Hatta çelişkili bilgiler verdiler. Sayın Kirişçi dedi ki, ‘4 Temmuzda başlayacak gece görüşlü helikopterler, 4 Temmuz'da gelecekler' dedi.

Sayın Soylu da o gün ‘Bu gece ya da yarın gelecekler' dedi. Kendileri çelişkili bilgiler verdiler ama kendileri de itiraf ettiler gece görüşlü yangın söndürme helikopterinin olmadığını. Neresi yalan bunun?

Yine ilk gün sayın bakanlar açıklama yaptılar. 20'ye yakın havadan söndürme aracı var dediler. E bugün 60'a yakın hava aracı var. İlk gün eksik hava aracı var, eksik helikopter var derken bunu kastettik. Demek ki doğru söylemişiz.

Yine kendileri itiraf ettiler helikopter ve uçak sayısının 20 olduğunu söyleyerek. İlk gün yeteri kadar müdahale yoktu e bu da bir gerçek.

Aynı anda uçak ve helikopterler uçamıyor, aynı anda müdahale edemiyorlar dediler. Dün gördük müdahale edebildiler. Allah için dün yeteri kadar uçak ve helikopter vardı doğru. Dünkü müdahale yoğundu ve bunu dünkü basın toplantımızda söylemiştik.

YANGIN SARAYA DAYANINCA TSK’YA AİT HELİKOPTERLER DEVREYE GİRDİ

Ama dün (Perşembe) sabah 11:00'da Soylu yaptığı basın toplantısında dedi ki, ‘Yangının yönü Cumhurbaşkanının Okluk Sarayı'na doğru gidiyor' dedi.

Bunu kendisi söyledi. Biz 14:00'daki basın toplantısında, ‘Şu anda çok sayıda helikopter var. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterler devreye girdi. Daha önce bunlar neden devreye girmedi? İlla yangının Okluk Koyu’na mı gitmesi gerekiyordu, yangın saraya dayanınca mı aklınız başınıza geldi?’ diye sorduk. Çok zoruna gitmiş sayın Soylu'nun. Bugün çıkmış, ‘Yalan söylüyorlar yakışıyor mu?' diyor. Sana yakışıyor mu peki sayın Soylu?

“YAKAN KONUSUNDA KİMSE ELİNİZE SU DÖKEMEZ”

Sayın Soylu siz ilk gün dediniz ki ‘Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgiler veriliyor.’ Tövbe, hiçbir bilgi verilmedi. Hiçbir yetkili sayın genel başkanımıza bilgi vermedi. Niye doğru söylemiyorsunuz sayın Soylu? Halkı kandıran sizsiniz. Yalan konusunda elinize kimse su dökemez.

Sayın Soylu bugün emeğe saygı diyor. Elbette emeğe saygımız var. Orman Genel Müdürlüğü'ne, İtfaiye ekiplerine, belediye ekiplerine, Muğla'ya, başka şehirlerden gelen herkesin emeğine sağlık.

Asıl sizin emeğe saygınız yok Süleyman Soylu. Dün Rudaw Tv mikrofonu size uzatıldı, Marmaris Belediye Başkanı ile ilgili bir soru soruldu. Siz de dediniz ki, ‘Marmaris Belediye Başkanı çöp kamyonlarına baksın'

Ayıp değil mi, yakışıyor mu size sayın Soylu? Sizin emeğe saygınız olsa o lafı etmezdiniz. Milletin yakasından düşmesi gereken sizsiniz sayın bakan. Sandığı getirin milletin yakasından kimin düşmesi gerekiyor hep beraber göreceğiz.”

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