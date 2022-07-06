Yanlış tedavi gören iş insanı adalet bekliyor

Hayri Yazıcı, coronaya yakalandı. Verilen ilaç yüzünden 7 ay yoğun bakımda kaldı. Bu hataya ilişkin iddianame düzenlendi. Yazıcı’nın şikayetçi olduğu şüpheliler için 6 yıl 8 ayakadar hapis cezası istendi. Doktor hakkındaki dosya ayrıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Grand Yazıcı Otelleri'nin sahibi Hayri Yazıcı, İstanbul Taksim'de Covid-19 tedavisi gördüğü özel hastanede kendisine parayla satılan ilaç yüzünden ölümden döndüğünü belirterek suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından, hastane yöneticisi, eczacı ve eczane çalışanı hakkında, “kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma” suçlarından iddianame düzenlendi.

BAŞVURU YAPILMADI

İddianamede, Hayri Yazıcı'ya yönetici A.K. tarafından satılan ‘remdesivir' etken maddeli ilacın doktor A.Ç.B. tarafından uygulandığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı'nın savcılığa verdiği yanıtta, ilacın ruhsat firması tarafından Türkiye'ye bağışlandığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aracılığıyla hastalara ulaştırıldığı belirtildi. Hayri Yazıcı hakkında ‘remdesivir' etken maddeyi içeren ilacın kullanımına ilişkin kayıtlı bir başvurunun bulunmadığı bildirildi.

1200 DOLAR'A SATILDI

Hastanede yönetici olan A.K. ifadesinde, ilacı satmadığını, bir eczaneden bulduğunu, 1200 Dolar civarındaki ücreti de Yazıcı'nın kızı ve damadının ödediğini belirtti. İlacın satın alındığı eczanenin sahibi A.E.T. de ilacın nereden temin edildiğini bilmediğini söyledi. İlacı temin eden eczane çalışanı G.K. ise şunları söyledi: “2021 Ocak ayında eczaneye biri geldi. İlacı yakını için yurt dışından getirtmiş, yakını vefat ettiği için satmak istiyordu. İlacı aldım, satılırsa parasını vereceğimi söyledim. Hastaneden aradılar ilacı sordular. Gelen kuryeye ilacı verdim, kurye 8 bin TL getirdi.”