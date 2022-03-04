‘Yardım isteyen kadın’a 2700 TL ceza verilmiş

Elektrik faturasını ödeyemediği için gittiği Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü'nde yaka-paça dışarıya atılma görüntüleri ortaya çıkan N.Ö isimli kadınla ilgili kaymakamlık açıklama yaptı.

Ali Ekber ŞEN

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Tarsus Kaymakamlığı'nca konuya ilişkin yapılan açıklamada, olayın 2018 yılında meydana geldiği belirtildi, “Konu ivedilikle adli makamlara intikal ettirilerek yapılan yargılama neticesinden görüntülerdeki N.Ö. isimli vatandaşımız, 04. 04.2019 tarihli Tarsus 4. Asliye Mahkemesi kararı ile kasten yaralama suçu sabit görülmekle TCK’nın 86/2 fıkrası mucibince 2700 TL para cezasına çarptırılmıştır.

Adli makamlara intikal etmiş ve mahkeme tarafından N.Ö. isimli vatandaşımızın kasten yaralama suçunun sabit görülüp hükme bağlandığı bir dava ve olayda 4 yıl sonra Vakıf Müdürünün suçlanması ve kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışılması bu haberi yapanların farklı maksatları ve kötü niyetli olduğunu göstermektedir” denildi.

MÜDÜR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da söz konusu haberle ilgili şahsi Twitter hesabında Vakıf Müdürünü suçlayıcı ve küçük düşürücü ifadeler kullandığı ileri sürülen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mahkemeye intikal edip karara bağlanmış bir konuda gerçek dışı beyanlarda bulunması ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu açıkça çiğnemesi dolayısı ile haberin muhatabı Vakıf Müdürü, Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunacağını Kaymakamlığımıza bildirmiştir.”

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