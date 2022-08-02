Yargıdan Alaçatı Port imar planına iptal kararı

Çeşme’de tartışmalar ve tepkiler arasında ultra lüks villa inşaatları ve su kanalı genişletme faaliyetinin sürdürüldüğü Alaçatı Port projesi hakkında yargı önemli bir karar verdi.

Gökmen ULU

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Çeşme'de toplumdaki tepkilere ve yargı sürecine rağmen sürdürülen Alaçatı Port inşaatı hakkında mahkemeden önemli bir karar çıktı. Yargı, söz konusu alan hakkındaki 1/1000 kıyı kesimi koruma amaçlı ilave ve revizyon nazım imar planını iptal etti.

YARGI, ALAÇATI PORT İMAR PLANINI HUKUKA AYKIRI BULDU

Karar, bölgedeki arsasının hukuka aykırı şekilde elinden alındığını belirten Çeşmeli yurttaş Erhan Cabbaroğlu'nun mahkemeye başvurması sonucu çıktı.

Cabbaroğlu, Çeşme Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Alaçatı Port Turizm A.Ş'ye karşı İzmir 5. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Bu mahkeme dava başvurusunu reddetti. Hak arayışını sürdüren vatandaş istinaf mahkemesine başvurarak itiraz etti. İtirazı değerlendiren İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı uygulama planını hukuka uygun bulurken, 1/1000 ölçekli planının ise hukuka uygunluğu bulunmadığına hükmetti ve iptal kararı verdi.

BUGÜNE KADAR YÜZLERCE ULTRA LÜKS YAPI İNŞA EDİLDİ

Alaçatı Port projesi, dönemin belediye başkanı Muhittin Dalgıç'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Alaçatı Port Turizm A.Ş. tarafından 2004 yılında sulak alanda faaliyete geçirildi.

Alaçatı Koyu'nda, denizle derenin birleştiği Karşıyaka Azmağı'nda tasarlanan ve 2304 adet lüks konut inşa edilmesi planlanan projenin birinci etabında, 27 bin 500 metrekare alan üzerinde yapılaşma gerçekleştirildi. Belediyenin yüzde 5 hissesine sahip olduğu şirket, ilk etapta bu alana, 143 adet ultra lüks villa, bir butik otel, restoran, marina, açık ve kapalı yüzme havuzları yaptı.

VİLLALARIN ÖNÜNE TEKNE YANAŞTIRMAK İÇİN KANAL KAZDILAR

Muhittin Dalgıç'ın ardından 2019 yılında Çeşme Belediye Başkanı seçilen ve eş zamanlı olarak Alaçatı Port Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine de gelen Ekrem Oran, azmağın karşı kıyısında yeni yapılaşma faaliyeti için 14 Ekim 2020 tarihinde ruhsat verdi. Şirket, bu kesimin ilk aşamasında, 4 bin 500 metrekare alan üzerinde 24 adet ultra lüks villa inşaatı başlattı. Villaların önüne tekne yanaştırılabilmesi için, iş makineleriyle su kanalını derinleştirme ve genişletme çalışması da yapıldı.

BELEDİYENİN VE ŞİRKETİN BAŞKANI, İNŞAAT FAALİYETİNİ BÖYLE SAVUNMUŞTU

Çeşme Belediye Başkanı ve Alaçatı Port Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Oran, verilen inşaat ve kıyıdaki kanal genişletme izninin dayanağını, Alaçatı Belediyesi'nin 20 Ağustos 1998 tarihinde onayladığı karara dayandırdı. Dönemin belediye meclisi, 1/1000 kıyı kesimi koruma amaçlı ilave ve revizyon nazım imar planını kabul etmişti. Oran ayrıca, kararın İzmir 1 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından da uygun görüldüğünü belirtmişti.

STK'LAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Meslek odalarıyla sivil toplum kuruluşları, geçen yıl, söz konusu yapılaşmanın hukuka aykırı olduğunu ve eko-sisteme verdiği zararları uzman görüşleriyle anlatarak tepki göstermişti. Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi de inşaat faaliyetlerinin durdurulması çağrısında yapmış, suç duyurusunda bulunmuştu. Bu suç duyurusu hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştı.

MAHKEMENİN İPTAL GEREKÇESİ

Alaçatı Port yapılaşması hakkında mahkeme kararı beklenmedik yerden gelmiş oldu. Bölgedeki arsasının hukuka aykırı şekilde elinden alındığını iddia eden Erhan Cabbaroğlu'nu haklı bulan İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, 1/1000 ölçekli planının ise hukuka uygunluğu bulunmadığına hükmederek iptal etmesi kararının gerekçesini özetle şöyle açıkladı:

“Davacıya hisse tahsisi yapılan 4164 ada, 6 parsele ilişkin olarak, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ve parselasyon işlemiyle imar durum belgesinin koruma ilkelerine ve imar mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varıldığından, idare mahkemesince davanın reddi yolunda verilen kararın nazım imar planına ilişkin kısmında sonucu itibariyle isabetsizlik görülmemiş, uygulama imar planı, parselasyon işlemi imar durum belgesine ilişkin bölümünde ise hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

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