Yargısız infaz edenler haklılığımızı gördü

Montrö açıklamasından yargılanan komutan SÖZCÜ’ye konuştu...

Saygı ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kanal İstanbul'un açılmasının Montrö'yü nasıl etkileyeceğine ilişkin 104 emekli amiral açıklama yapmıştı. Emekli amirallerin duyurusunda, devletin güvenliği için Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin çok önemli bir yeri olduğu, üniformalı muvazzaf bir amiralin tekkede sarıklı ve cübbeli fotoğrafının basına yansıması üzerine FETÖ/PDY'nin en fazla kadrolaştığı ve egemen hâle geldiği devlet kurumunun TSK olduğu belirtilmişti. Bunun üzerine emekli komutanlar hakkında hazırlanan iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Aralık 2021'de kabul edildi ve dava açıldı. Amirallerin ilk duruşması ilk duruşması 23 Mart'ta görülecek. 26. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ da, Ankara 75. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde hakkında açılan dava kapsamında bugün savunma yapacak.

ŞİKAYETLER TEK KALEMDEN

Yargılanacak amirallerden birisi, SÖZCÜ'ye, yaptığı açıklamada “Emekli Amiraller mesleki hassasiyet ve duyarlılıkla kamu menfaatine kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla Anayasasının 26. Maddesi'ndeki ‘Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti' kapsamında o basın açıklamasını yaptık. Bunun arkasında darbe aranması bize üzer. 181 Sayfa tutan iddianamenin 10 sayfasında Türkiye'nin 81 ilinde 910 Dernek, 408 Vakıf, 27 Üniversite, 114 Oda, 550 Sendika ve 46 Federasyonun önemli bir bölümünde tek kalemden çıkmış gibi Emekli Amirallerin Duyurusuna ilişkin suç duyuruları yer alıyor”dedi. Amiraller, “Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma” suçlamasıyla yargılanacak. Pandemi şartları gerekçesiyle duyuruya katılım beyanında bulunan amiraller savunmalarını ikamet ettikleri il/ilçelerin görevlendirilen ağır ceza mahkemelerinde 3 Şubat 2022 tarihinden itibaren vermeye devam ediyor. Ankara'da ikamet eden amiraller ve 1 general 21 Mart 2022 Pazartesi Sıhhiye'deki 20. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayacak duruşmada savunmalarını yapacak.

HAYATİ ÖNEMDE

Bir komutan, açıklamalarıyla ilgili olarak gelinen durumu şöyle açıkladı:

“Bu duyurunun en olumlu yanının Türk toplumunun ve devlet yetkililerinin hayati önemini kavrayarak Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni Rusya-Ukrayna krizinde tarafsızlığımızın garantisi olarak ve krizi önleyecek şekilde kullanması ve başlangıçta bizi yargısız infaz edenlerin de açıkladığımız değerlendirmeleri sahiplenmeleri olmuştur.”