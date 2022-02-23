Yargıtay bozdu, şikayetçi vazgeçti, savcılık cezada ısrar etti

SÖZCÜ gazetesi yazarı Uğur Dündar’a, 2014’teki bir köşe yazısından dolayı dönemin ulaştırma bakanı Binali Yıldırım’a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 'kitap okuma cezası’ Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden görüldü. Bu süreçte eski Başbakan Binali Yıldırım da şikayetinde vazgeçtiğini bildirdi. Ancak yeniden görülen davada savcılık, 28 ay hapis cezası istedi.

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Sözcü gazetesinde 5 Nisan 2014 tarihinde yazdığı köşe yazısında Binali Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, Uğur Dündar'ın, üzerine atılı ‘hakaret' suçunu işlediğinin sabit görüldüğü gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezası verilmişti. Ancak mahkemenin kararı Yargıtay'da bozulmuştu.

Yeniden görülen davada, mahkeme bu sefer Dündar'a verilen hapis cezasını Türk Ceza Kanunu'nun ‘Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar' başlıklı 50. maddesine göre seçenek yaptırımına çevirdi.

Buna göre Dündar’ın, mahkum olduğu cezanın yarısı kadar olan beş ay 25 gün süreyle haftada en az iki saat olmak kaydıyla mesai saatleri içerisinde yükseköğretim kurumları kütüphanesinde ‘şerefe karşı suçlar'la ilgili makale, tez ve kitap okumasına karar verildi.

BİNALİ YILDIRIM ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Dündar’ın avukatı, kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek yeniden temyize başvurdu. Bu süreçte Binali Yıldırım da avukatı aracılığıyla mahkeme dosyasına dilekçe sunarak şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi.

Temyiz talebini kabul eden Yargıtay, kimse hakkında ilgili yasa maddesine dayanılarak ‘bir şey yap’ şeklinde yaptırım cezası verilemeyeceğini belirtti ve verilen kararı bozdu.

‘GÜVENİLİR İSİM’

Dündar avukatlarıyla birlikte Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Atılı suçlamayı bir kez daha kabul etmediğini ifade eden Dündar, Binali Yıldırım’ın temyiz sürecinde şikayetinden vazgeçtiğini hatırlatarak, “Ayrıca İBB seçimi öncesinde, belediye başkanı adayı olarak bulunduğu dönemde, Ekrem İmamoğlu ile birlikte katılacağı tartışma platformunda güvenilir moderatör adayı olarak benim ismimi bildirmiştir.” dedi.

“YAZIDA HAKARET DEĞİL ELEŞTİRİ VAR”

Avukat İsmail Yılmaz da, Yıldırım’ın şikayetinden vazgeçtiğine dikkat çekere, “Dosyada öncelikle düşme kararı verilmesi kanaatindeyiz. İddianameye konu kaleme alınan yazı bütünselliği içerisinde irdelendiğinde hakaret suçunun unsurlarını barındırmadığı, yazının Anayasal güvence altına alınan basın hürriyeti kapsamında eleştiri niteliği taşıdığı sabittir. Yüksek yargı kararları da bu yöndedir. Atılı suçtan beraatini talep ediyoruz” ifadesinde bulundu.

SAVCI HAPİS CEZASI İSTEDİ

Duruşma savcısı, yazıda geçen “Allah’tan soyadı Binali! Milyonali de olabilirdi!” ifadesinin mağdurun onur şeref ve saygınlığını zedeleği, şöhret ve itibarına leke sürmeye çalıştığı, görevinden dolayı hakarette bulunduğunu gerekçe göstererek 1 yıldan az olmamakla birlikte 2 yıl 4 aya kadar hapis ceasıyla cezalandırılmasını talep etti.

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