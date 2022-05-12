Yargıtay, Karşı Gazetesi davasında verilen hapis cezası kararını bozdu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kapatılan Karşı Gazetesi’ne yönelik FETÖ davasında verilen hapis cezası kararını bozdu.

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İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Mart 2019'da Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Atabey, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ‘üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasını hükmetmişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya 2020 yılında Yargıtay'a geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Erdem hakkındaki tebliğnamesini hazırlayarak, temyiz istemini görüşecek Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderdi.

Tebliğnamede, Eren Erdem hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince, ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının onanması talep edildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin numarası 2021 yılında Yargıtay 3. Ceza Dairesi olarak değiştirildi.

Karşı Gazetesi Davası ile ilgili son kararı Yargıtay 3. Ceza Dairesi verdi.

AİHM KARARLARINA ATIF YAPILDI

Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay, hapis cezası kararını bozdu.

Kararda, yardım suçunun unsurlarının oluşabilmesi için suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte bilerek ve isteyerek yardım edilmiş olması gerektiği kaydedildi.

“Basında, özgürlük sınırlarını aşar biçimde, terör örgütlerinin propagandasının yapılması veya örgüte ait bildirilerin yayınlanması hallerinde suçun unsurlarının oluşacağı” belirtilen kararda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına atıf yapıldı.

Yerel mahkemece sanıklar hakkında, ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ amacıyla hareket ettiğine dair, her türlü şüpheden uzak somut delile dayanmadan mahkumiyet hükmü kurulduğuna dikkat çekilen kararda, “Sanıkların beraatleri yerine delillerin değerlendirilmesinde düşülen yanılgı sonucu yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması bozma nedeni yapılmıştır” denildi.

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