Yargıtay, mide bulandıran davada kararı bozup, tahliye verdi

Mersin’de, öz kızına yıllarca tecavüz ettiği öne sürülen M.T,'ye mahkeme 30 yıl hapis cezasına vermişti. Yargıtay, söz konusu davadaki dosyada bir fotoğrafa dayanarak cezanın bozulmasına karar verdi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen nitelikli cinsel istismar davasında mahkeme heyeti, M.T'ye suç tarihinde 22 yaşında olan öz kızı M.T'ye 4 yıl boyunca tecavüz ettiği gerekçesiyle 30 yıl hapis cezası verdi.

İstinaf mahkemesi de aynı kararı verirken, Yargıtay 9. Dairesi baba kızın dosyadaki bir fotoğrafına dayanarak ceza kararını bozdu. Sanık baba tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Mersin'de babanın öz kızı olan M.T'ye 2014 yılı ile 2019 yılları arasında defalarca zor ve tehdit kullanarak tecavüz ettiği, bu zorlama ilişkiler sonucunda mağdur kadının 2015 yılında evlilik dışı bir çocuk dünyaya getirdiği, 2019 yılında Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan ihbar ile ortaya çıktı.

“NİTELİKLİ SALDIRI SUÇUNDAN YARGILANDI”

Savcılık incelemesinin ardından Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde baba M.T hakkında “nitelikli cinsel saldırı” iddiasıyla dava açıldı. Dava kapsamında ifade veren mağdur M.T, ilk tecavüzün 2014 yılında, babasıyla birlikte gittiği Silifke Tisan Mahallesi’ndeki bir yazlıkta gerçekleştiğini, babasının sonraki süreçte de “Sana sahip çıkan olmaz. Ortada kalırsın” gibi tehditler ve fiziki baskılar kullanarak tecavüze devam ettiğini, annesine ve kardeşlerine zarar vereceği endişesiyle tecavüzü kimseye anlatmadığını beyan etti.

Mağdur M.T'nin kız kardeşi M.T'de, ablasının evlilik dışı çocuğunun kimden olduğunu ısrarla sormasına rağmen ablasının anlatmadığını, doğumdan sonra ablasına cin musallat olduğunu, eve hoca getirtildiğini, ablasının bir süre sonra “Çocuk babamdan” diye itirafta bulunmasıyla gerçeği öğrendiğini mahkemede anlattı.

Mağdur M.T'nin dayısı M.Ş de mahkemedeki ifadesinde, M.T'nin bir bebek dünyaya getirmesinin ardından çocuğun kimden olduğunu sorduklarını, eniştesi sanık M.T'nin bu konuyu sürekli kapattığını, açıklama yapmadığını kaydetti.

Tanık M.Ş, yeğeninin haber vermesi üzerine olaydan haberdar olduğunu, mağdurun annesi olan kız kardeşinin sinir krizi geçirdiğini, olayı duyar duymaz karakola şikayette bulunduğunu anlattı.

Öz kızına tecavüzle suçlanan M.T ise mahkemedeki ifadesinde kızı M.T'yi cinsel ilişkiye zorlamadığını, kızının kendi isteğiyle 2 kez cinsel ilişki yaşadıklarını iddia etti. Sanık M.T, kızının dünyaya getirdiği çocuğun da kendisinden olmadığını iddia etti.

Dava sürecinde kolluk tarafından yapılan araştırmalar sonucu bulunan bir fotoğraf da dava dosyasına girdi. Dosyadan edinilen bilgiye göre fotoğrafta sanık baba M.T ile mağdur M.T samimi şekilde poz vermiş ve gülümser halde görünüyordu.

YEREL MAHKEME DELİL KABUL ETMEDİ

Sanık baba, bu fotoğrafın lehinde yorumlanmasını talep etti ancak Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık erkek ile mağdur kadının baba kız ilişkisi dolayısıyla aynı evde yaşadığını, mağdurun gebelik sırasında çekilmiş fotoğrafta gülümsüyor olmasının cinsel saldırı ve tehdit suçunun olmadığı anlamına gelmeyeceğini, mağdurun sanıkla aynı evde yaşamak zorunda olmasından dolayı bu tür fotoğraf çekimlerine sesini çıkaramıyor olabileceği vurguladı.

30 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Mahkeme, bir genç kadının öz babasıyla kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girmesinin hayatın olağan akışına ve fıtrata uygun olmadığına, sanık erkek M.T'nin zor ve tehdit kullanarak cinsel saldırı suçunu işlendiğinin mağdur ve tanık beyanlarıyla ortaya çıktığına ve evlilik dışı çocuğun sanık M.T'den olabileceğine dair genetik raporlarına dayanarak M.T hakkında 30 yıl ağır hapis cezasına hükmetti. Sanık avukatı karara Adana Bölge İstinaf Mahkemesi’nde itiraz etti ancak bölge mahkemesi itirazı esastan reddederek, yerel mahkeme kararını onadı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Bunun üzerine dava dosyası Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, sanık M.T'ye verilen cezanın yerinde olmadığına hükmetti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi ayrıca sanığın tahliyesine de karar verdi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi kararını, sanık M.T'nin “Kızımla rızaen cinsel ilişkiye girdik” savunmasına ve “Bunu destekler mahiyette, tarafların samimi şekilde çekildikleri fotoğraflara” dayandırdı.

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