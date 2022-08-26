Yargıtay’da 458 bin 888 dosya var

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay genelinde 458 bin 888 dosya bulunduğunu açıkladı.

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 20 Temmuz 2022 itibarıyla Yargıtay genelinde 458 bin 888 dosya bulunduğunu bildirdi. Akarca, bazı ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Çorum’da yaptığı açıklamada, yeni adli yılın 1 Eylül’de açılacağını hatırlattı.

Yargının milletin hizmetinde olması için Yargıtay mensuplarının gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Akarca, yeni Yargıtay binasının da çalışmaların verimliliğini artırdığını belirtti.

Türkiye’de istinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle iki aşamalıdan üç aşamalı yargı sistemine geçildiğine işaret eden Akarca, istinaf mahkemelerinin açıldığı 20 Temmuz 2016’dan önce Yargıtay’a gelen dosya sayısının 1 milyon 500 bini bulduğunu, bu tarihten sonra ise dosya sayısının ciddi oranda düştüğünü söyledi. Akarca, Yargıtay’ın dosya sayılarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

YÜZDE 35 ARTIŞ YAŞANDI

“2021’de hukuk dairelerine ve hukuk genel kuruluna toplam 176 bin 622 dosya, Cumhuriyet Başsavcılığımıza ise 163 bin 580 olmak üzere Yargıtay’a toplam 340 bin 202 dosya gelmiştir. 2020’de Yargıtay’a gelen toplam dosya sayısının 252 bin 838 olduğu dikkate alındığında, bir önceki yıla göre dosya sayısında yaklaşık yüzde 35’lik artış yaşanmıştır. Buna rağmen geçen yıla kıyasla derdest dosya sayısındaki azalma eğilimi devam etmektedir. 20 Temmuz 2022 itibarıyla hukuk daireleri ve hukuk genel kurulunda toplam 70 bin 200, ceza daireleri ile ceza genel kurulunda toplam 287 bin 464, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında ise 101 bin 224 derdest dosya bulunmakta olup, Yargıtay genelindeki toplam dosya sayısı 20 Temmuz 2022 itibarıyla 458 bin 888’dir.”

Akarca, Yargıtay’ın adli tatilde çalışmaya devam ettiğini, nöbetçi dairelerin, nöbetçi savcıların yürüttüğü çalışmalarla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığındaki dosya sayısının 94 bin seviyesine indiğini kaydetti. (AA)

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