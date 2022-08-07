Yaşı küçük çocuklar iki ambulansı yaktı

Adıyaman’da yaşı küçük çocukların içerisine binerek yaktıkları iki ambulans küle döndü.

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Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı teknik birim bahçesinde park halindeki ambulansın yanına gelen yaşı küçük 4 çocuk, kapısı açık olan ambulansın içerisine bindi. Birkaç dakika ambulansın içerisinde oyalanan 8-10 yaşlarındaki çocuklar, ambulansı ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bir süre sonra çocukların ateşe verdiği ambulans alev topuna döndü. Durumu fark eden görevliler yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Hızla büyüyen alevler yan tarafta bulunan başka bir ambulansa sıçradı. Kısa sürede her iki ambulansta yanarken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde alevler 3. ambulansa sıçramadan söndürüldü. Olayda iki ambulans hurda yığınına döndü. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak, olayı gerçekleştiren çocukların yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)