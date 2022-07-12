Yaşlı adamı acımasızca dövdü

Adana’nın Aladağ ilçesinde bir genç yaşlı bir adamı acımasızca dövdü. Arkadaşları güçlükle genci olay yerinden uzaklaştırırken o anlar cep telefonu ile kayıt altına alındı.

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Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylasında bir genç kendisini rahatsız ettiği öne sürülen yaşlı adamı tekme ve tokat dövmeye başladı. Arkadaşlarının genci durdurmak istemesine rağmen o hiç acımadan yaşlı adama vurmaya devam etti.

Bir süre sonra genci arkadaşları uzaklaştırmak istedi. Ancak o tekrar gelip yaşlı adama vurdu. Daha sonra genci arkadaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından an be an cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada yayılanınca gence büyük bir tepki oluştu. (İHA)

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