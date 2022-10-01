Yatlarla Sömbeki Adası’na giden 18 Türk’ün sığınma talebinde bulunduğu belirtildi
Muğla’nın Datça ilçesi karşısındaki Sömbeki (Simi) Adası’na yatlarla turist gibi geçen 18 Türk vatandaşının Yunanistan’dan sığınma talebinde bulunduğu belirtildi. Sömbeki Adası’ndan Pire Limanı’na feribot bileti alan ve feribotta yakalananlar arasında üniversite hocaları ve diplomatların olduğu belirtildi.
Muğla'nın Datça ilçesinden bindikleri turistik yatlarla Datça ilçesinin karşısındaki Sömbeki (simi) Adası'na turist gibi geçen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 Türk'ün Pire Limanı'na aldıkları bilet ile feribota binerken şüphe üzerine durdurularak gözaltına alındıkları belirtildi.
SİYASİ SIĞINMA TALEBİNDE BULUNDULAR
www.kostoday.gr haber sitesinin okuyucularına duyurduğu haberde aralarında üniversite hocaları ve diplomatların olduğu bilinen kişiler haklarında FETÖ/PYD terör örgütü nedeniyle Türkiye'de dava açıldığını ve yakalama kararını bulunduğunu belirterek Yunanistan'dan siyasi sığınma talebinde bulundukları ortaya çıktı.
Göçmen statüsünde değerlendirilen 18 kişinin gözaltına alınarak polis tarafından Rodos Adası'na götürüldükleri belirtildi.