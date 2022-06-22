Yazıcıoğlu soruşturmasında iğneyle kuyu kazdı: Düz savcı olarak atandı

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ'cü savcı ve polislerin sahte deliller ve ayarladıkları gizli tanıklarla soruşturmayı farklı yönlere sevk etme çabası içinde olduklarını ortaya çıkaran Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Yargıtay’a düz savcı olarak atandı.

Özgür CEBE

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Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesinde 25 Mart 2009'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili FETÖ'cü savcı, polis ve askerlerin sahte deliller üretip kendi ayarladıkları gizli tanıklarla soruşturmayı etkilemeye çalışmalarını tespit ettikten sonra dosyada yalan tanıklık ettikleri belirlenen FETÖ'cüler hakkında dava açan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, adli yargı ana yaz kararnamesiyle unvanı kaldırılarak Yargıtay'a düz savcı yapıldı.

25 yıllık bir başsavcının sicil ve kıdemine göre Yargıtay'a düz savcı olarak çekilmesi dikkat çekti. Kura sonrası mesleğe kabulü yapılan yeni savcıların atandığı Yargıtay'a yapılan bu sürpriz atama yargı camiasında da hayretle karşılandı. 17-25 Aralık öncesi halen FETÖ'den tutuklu bulunan HSK Başkanvekili İbrahim Okur başta olmak üzere FETÖ'cülerin hedefinde olan Başsavcı Yazıcı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında Kahramanmaraş'a Başsavcı olarak atanmıştı.

HUKUKA AYKIRI DELİLLERİ İNCELEDİ

Yazıcı buraya atandıktan sonra öncelikle FETÖ'cü Özel yetkili savcıların elinde siyasi bir malzeme haline getirilen Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasını sil baştan ele aldı. İğneyle kuyu kazan Başsavcı Yazıcı, öncelikle toplanan delillerin hukuka, usul ve yasaya uygun olup olmadığını inceledi, ardından dosyada tanık olarak bilgisine başvurulan kişilerin kimlik bilgilerini inceledi.

Yapılan araştırmada Yazıcıoğlu soruşturmasında ifadelerine başvurulan birçok kişinin soruşturmayla alakasız kişiler oldukları ve 15 Temmuz sonrasında birçoğunun KHK ile görevlerine son verildiği, FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan da haklarında davalar açılıp yargılandıklarını, hatta iki askerin 15 Temmuz'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminden mahkum olduklarını tespit etti.

GİZLİ TANIK BASIN İLAN KURUMU, ZAMAN VE CHA ÇALIŞANI

FETÖ'cü savcıların yönlendirmesiyle ifadesi alınan sahte tanıklar, helikoptere dış müdahalede bulunulduğunu, hatta roketli saldırıya uğradığını iddia etmişlerdi. Terörist elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ve yönlendirmesiyle isimsiz, imzasız ve tarihsiz ihbar dilekçeleriyle Balyoz ve Ergenekon kumpasıyla haklarında dava açılan üst düzey generaller de bu soruşturmaya dahil edilmek istenmişti. FETÖ'cü savcıların 7 kişiyi gizli tanık yaptıkları, Yazıcıoğlu'nun yaşadığına dair bilgi notu tutan iki istihbaratçı polisin By Lock kullanıcısı olmaktan meslekten ihraç edildikleri anlaşılınca deliller yeniden incelendi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ aleyhine ifade veren gizli tanıklardan birinin Tekirdağ Basın İlan Kurumunda görev yaptığı ve aynı zamanda kapatılan Zaman gazetesi ve Cihan Haber Ajansı çalışanı M.Y.D olduğu ortaya çıktı. M.Y.D'nin, “Bavulcu gazeteci” olarak bilinen Mehmet Baransu ile FETÖ'nün Yunanistan imamı Recep Uzunallı ile HTS kayıtları da tespit edildi.

ÖLDÜRÜLDÜ ALGISI YARATTILAR

Yine hukuka aykırı delil elde eden FETÖ'cü savcılara yalancı tanıklık eden E.Ö, “Yazıcıoğlu'nu Ergenekon'un bir kolu olan Atakurtlar Cumhuriyet Ordusu” öldürdü şeklinde ifade verdiği, bu kişinin geriye dönük HST kayıtları incelendiğinde FETÖ'nün Emniyetten sorumlu mahrem yapı imamı olan ve 10 Milyonluk kırmızı kategoride aranan Ziya Demirel'le telefon görüşmeleri de tespit edildi.

Gizli tanıklardan A.G'nin FETÖ'nün tehlikeli gördüğü 3. Ordu komutanı Saldıray Berk ile Erzincan eski Başsavcısı İlhan Cihaner hakkında da yalan tanıklık yaptığı belirlendi. A.G'nin, Yazıcıoğlu'nun gizli tanık olduğu için Ergenekon davasında deşifre olan MİT personelince öldürüldüğü şeklinde kamuoyunda FETÖ'cülerin eliyle oluşturulmak istenen algı çabasının parçası olduğu tespit edildi.

TÜMÜNE DAVA AÇTI

Başsavcı İlker Yazıcı, 17 kişi hakkında hukuka aykırı delil toplamak, yalan tanıklıkla soruşturmanın aydınlığa kavuşmasına engel olmak suçundan Ağır Ceza Mahkemesine dava açtı. Ardından da deli saçması sözde delilleri dosyadan ayıkladıktan sonra 4 savcı görevlendirip dosyanı İstanbul Teknik Üniversitesinden 9 kişilik bir bilirkişi heyetine gönderip rapor aldırdı.

Yine olayda ihmali ve kusuru bulunan dönemin Valisi, Jandarma Bölge Komutanı, Emniyet görevlileri hakkında da ayrıca dava açtı. 6 yıldan beri Kahramanmaraş Başsavcılığı görevini yürüten İlker Yazıcı, mesleki kıdem, deneyim ve tecrübelerine rağmen Yargıtay'a çekildi.

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