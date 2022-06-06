‘Yazık çok yazık! Bir parça utanın artık!’

SÖZCÜ yazarı Çiğdem Toker, geçen yıl da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen bir ihalenin bu yıl iki katı fiyatına gizlice ve tekrar yapıldığını yazdı. İktidara tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "AKP iktidarı yandaş şirketlerini korumak adına hak ve hukuku ayaklar altına alıyor. 84 milyonun parasını yandaşa vereceğim diye kamu ihale kanununu delik deşik ettiniz. Bir parça utanın artık! Sizin ne Allah’a ne halka ne de hakka verebilecek hesabınız yok" dedi.

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SÖZCÜ yazarı Çiğdem Toker bugünkü yazısında, Halkalı- Kapıkule Yeni Demiryolu Hattı kapsamında Halkalı- Ispartakule Demiryolu İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerin Temini ve Yapım İşi İhalesi'nin yine 21/b'den pazarlık usulü ile yine aynı firmaya yaklaşık 2 kat bedelle verildiğini yazdı.

“DANIŞTAY İPTAL ETMİŞTİ”

CHP’li Başarır, yaptığı videolu açıklamada duruma tepki gösterdi. Daha önce söz konusu ihalenin 21/b yani pazarlık usulü ile yapılması şartlarını taşımadığı için Danıştay 13. Dairesi tarafından iptal edildiğini hatırlatan Başarır, “Danıştay, Halkalı- Ispartakule Yeni Demiryolu yapım işi ihalesini 21/b şartlarını taşımadığı gerekçesiyle iptal etti. Biz bunu defalarca gündeme getirdik. Ama geldiğimiz noktada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Danıştay'ın bu kararına rağmen yine aynı ihaleyi bu kez 3,1 milyara değil 5,9 milyara 21/b pazarlık usulüyle verdi” ifadeleini kullandı.

“YAPILAN BU İHALE UTANÇ VERİCİDİR”

Yapılan ihalenin utanç verici olduğunu dile getiren Başarır, “Daha bu işin kontrollük, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri ihalesi sonuçlanmamışken, bu ihalenin kamuoyuna duyurulmadan gizlice yapılması ve aynı firmalara verilmesi sipariş usulü ihale değil de nedir? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Danıştay kararına rağmen böyle bir ihale yapması utanç vericidir” şeklinde konuştu.

“NE DEĞİŞTİ DE BU İHALE HUKUKA UYGUN HALE GELDİ?”

Yapılan bu ihaleyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın görevini kötüye kullandığını savunan CHP'li Başarır, “Bakın bu ihaleye ilişkin Danıştay aynen şöyle demiştir:

‘İhtiyaçların en iyi şekilde uygun şartlarla ve zamanında karşılanabilmesi için açıklık ve rekabetin sağlanmasının kamu yararı açısından gerekli olduğu 21/b maddesinde belirtilen şartların oluştuğuna dair hukuken geçerli bir neden gösterilmeksizin söz konusu ihalenin pazarlık usulü ile gerçekleştirilmesinde hukuka uygunluk bulunmamıştır.'

Şimdi buradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanına soruyorum: Ne değişti de bu ihale hukuka uygun hale geldi? Yine aynı ihaleyi 21/b ile yaptınız. Şeffaflık ilkesini, rekabet koşullarını yine sağlamadınız. Yine hukuksuzluk yaptınız. Kamuyu ne kadar zarara uğrattığınızın farkında mısınız? Görevinizi kötüye kullandığınızın farkında mısınız?” diye sordu.

“YAPILAN BU İHALE ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜ NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYUYOR”

Yaşanan bu olayın “çürümüşlük” olduğunu söyleyen Başarır, “AKP iktidarı yandaş şirketlerini korumak adına hak ve hukuku ayaklar altına alıyor. İlgili Bakanlık bu ihaleyi en başından açık ihale usulü ile yapsaydı muhtemelen bu iş 3,1 milyara değil 2,1 milyara ihale edilecekti. Danıştay'da iptal kararı vermeyecekti.

Ancak Bakanlık, aynı haleyi 21/b pazarlık usulüyle ikinci kez aynı firmaya 5,9 milyara vererek, kamuyu yaklaşık 4 milyar lira zarara uğratmıştır. Yazık çok yazık! Kamuyu bu denli zarar uğrattıkları için suç duyurusunda bulunacağız. Yapılan bu işlem ihalelerdeki çürümüşlüğü net bir şekilde ortaya koyuyor” açıklamasında bulundu.

“BİR PARÇA UTANIN ARTIK”

AKP İktidarının hala 21/b ile “adrese teslim ihale yapmakta direndiğini” söyleyen CHP'li Başarır, “84 milyonun parasını yandaşa vereceğim diye kamu ihale kanununu delik deşik ettiniz. Bir parça utanın artık! 4 milyarın hesabını nasıl vereceksiniz? Veremezsiniz çünkü sizin ne Allah'a ne halka ne de hakka verebilecek hesabınız yok” dedi.

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