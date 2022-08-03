KPPS soruşturması kapsamında Yediiklim Yayınevine operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince KPSS sorularıyla ilgili iddialar kapsamında, Yediiklim Yayınevine yönelik operasyon düzenlendi. Ankara'da yayınevine ait 2 adreste arama başlatıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılmış, 30'un üzerinde sorunun deneme testlerinde çıkan sorularla benzer olduğu ve sızdırıldığı iddia edilmişti.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran o iddianın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmıştı.

Erdoğan'ın talebiyle Devlet Denetleme Kurulu da, inceleme başlatmış ve konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulunun (DDK), 2022 KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusundaki suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturmanın savcılık ve DDK tarafından koordineli şekilde yürütüleceği öğrenildi.

YAYINEVİNE OPERASYON

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de KPSS sorularıyla ilgili iddialar kapsamında, Yediiklim Yayınevine yönelik operasyon düzenlendi. Ankara’da yayınevine ait 2 adreste arama başlatıldı.

YÖK DE İNCELEME BAŞLATTI

YÖK Başkanı Erol Özvar, “2022 KPSS sınavında çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı

İlginizi Çekebilir YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması: İnceleme başlatıldı