Yeneroğlu: 6 yılda 1 milyon 768 bin 530 soruşturma başlatmak akıl tutulmasıdır

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, silahlı terör örgütü suçundan 2016-2021 yılları arasında toplamda 1 milyon 768 bin 530 adet soruşturma başlatıldığını belirtti.

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DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Adalet Bakanlığı'nın paylaştığı ‘Adalet İstatistikleri 2021' istatistiklerine yansıyan silahlı terör örgütü üyeliği yargılamaları verilerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Yeneroğlu açıklamasında 2021 yılı içerisinde TCK'nın 314. maddesi kapsamındaki silahlı terör örgütü suçundan başlatılan soruşturma sayısının 191 bin 964 olduğunu ve böylece 2021 verileri de eklendiğinde 2016-2021 yılları arasında toplam 1 milyon 768 bin 530 adet soruşturma başlatıldığına dikkat çekti.

“YARGILAMALAR TOPLUM ÜZERİNDE TEHDİT OLARAK KULLANILIYOR”

Yeneroğlu, iki büyükşehir nüfusundan çok daha fazla sayıya ulaşan terör örgütü üyeliği soruşturmalarının geldiği tabloyu şu ifadelerle değerlendirdi:

* “Bu istatistikler, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra silahlı terör örgütü yargılamalarının çok büyük bir ekseriyetinin ne kadar hukuksuz olduğunun ve bu yargılamaların toplum üzerinde ceza tehdidi olarak nasıl kullanıldığının en bariz göstergesidir.

* Nitekim gerçekte TCK anlamında suç oluşturmayan eylemler nedeniyle yani suç işleme kastı olmayan ve suç olarak değerlendirilebilecek herhangi bir eylemi olmayan sayısız insanın yargılanması dolayısıyla söz konusu soruşturma sayıları 2 milyona yaklaşmıştır. 2022 sayıları ile birlikte bu tablo daha da vahim hale gelecektir.

‘YÜKSEK YARGI DA HUKUKSUZLUKLARA DUR DİYEMİYOR'

* Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi de maalesef bu hukuksuzluklara ‘Dur!’ diyememektedir. Bu nedenlerle yargı mercileri de hukuksuz uygulamaları sürdürmeye devam etmektedir. Son yıllarda çıkan AİHM kararları da ülkemizde yapılan yargılamaların hukuktan ne kadar uzak olduğunu göstermektedir.

“HUKUK DEVLETİNE EN BÜYÜK ZARARI DÜŞMAN HUKUKU VERMEKTE”

* Siyasi nefretle yargı üzerinde oluşturulan baskı nedeniyle hukuk devletine verilen en ciddi zararlardan biri de ne yazık ki ceza yargılamalarında yaşanmaktadır. Oysa suç örgütleri ile mücadele ancak hukuk zemininde kalarak, adaleti sağlayarak ve insanları hakkaniyetli mücadele esaslarına ve yöntemlerine ikna ederek olur.

“İKİ BÜYÜKŞEHİR NÜFUSUNDAN ÇOK DAHA FAZLA TERÖRİST SUÇLAMASI NASIL OLUR?”

* İki milyona yakın insanın, yani Kocaeli, Gaziantep veya Şanlıurfa nüfusuna yakın sayıda olan bu mesnetsiz soruşturmalara son verilmeli. Hukuka dönülmesi ve haksız şekilde yargılanan kişiler hakkında çözüm yolları geliştirilmesi hukuki ve vicdani bir zorunluluk teşkil etmektedir. Milyonlarca insanın hayatını cehenneme çeviren, inat ve ısrarla sürdürülen bu akıl tutulmasını, bu deliliği bir hukuk devleti kaldıramaz.”