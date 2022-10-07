Yeni yasayla internet haber sitelerine reklam cezası gelecek

TBMM’de ele alınan sansür yasa teklifinde AKP’lilerin önergesi ile değişiklik yapıldı ve internet sitelerine resmi ilan kesme ve çalışanların basın kartı iptaline kadar varacak yaptırımlar getirildi.

Veli TOPRAK

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TBMM'de ele alınan “sansür yasa” teklifinde AKP'lilerin önergesi ile değişiklik yapıldı ve internet sitelerine resmi ilan kesme ve çalışanların basın kartı iptaline kadar varacak yaptırımlar getirildi.

İnternet haber siteleri, verecekleri beyannameler ile künyelerinde yayımcı, ticarî unvanları ve işyeri adreslerini göstermek zorunda olacak. Yönetim yeri, sahibi, temsilcisi, sorumlu müdürünün adları da yer alacak. Buna uymayan ya da gerçek dışı beyanda bulunan sitelerin ilan ve reklamları kesilecek, çalışanlarının basın kartına ilişkin hakları da kaldırılacak.

Süreli yayınların beyanname verme yerinin Basın İlan Kurumu olmasına yönelik düzenlenme de tekliften çıkarıldı. Beyannameler yine cumhuriyet savcılıklarına verilecek. Bu hükümlere AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve arkadaşlarının önergesi ile şu fıkra eklendi:

– Yayım durdurma müeyyidesi internet haber siteleri bakımından uygulanmaz. Ancak sitelerin bu madde hükmüne uymaması hâlinde, Cumhuriyet Başsavcılığı 2 hafta içinde eksikliğin giderilmesini veya gerçeğe aykırı bilgilerin düzeltilmesini ister.

– İstem 2 hafta içinde yerine getirilmezse, Cumhuriyet Başsavcılığı internet haber sitesi vasfının kazanılmadığının tespiti için asliye ceza mahkemesine başvurur. Mahkeme 2 hafta içinde kararını verir. Bu karara itiraz edilebilir. Başvuru kabul edilirse, internet haber sitesinin sağladığı resmî ilan ve reklam ile çalışanlarının basın kartına ilişkin hakları ortadan kalkar.

KOMİSYON 19 KİŞİ

AKP'li Mahir Ünal ve arkadaşlarının bir başka önergesi ile de Basın Kartı Komisyonu’nun üye sayısı 9'dan 19'a yükseltildi. Komisyon İletişim Başkanlığı’ndan 2 temsilci ile, en çok üyeye sahip basın-yayın meslek kuruluşları, İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde kurulu basın-yayın meslek kuruluşları, sürekli basın kartı sahipleri, ulusal düzeydeki radyo veya TV'lerin yönetim kurulu başkanı veya gazeteci çalışanları, işçi sendikaları ile iletişim fakültesi dekanları arasından seçilecek üyelerden oluşacak.

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