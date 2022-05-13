Yeniden görülen Balyoz Davası’nda hapis istemi!

Yargıtay'ın beraat kararını bozmasının ardından yeniden görülen Balyoz Davasında savcı mütalaasını sundu. Eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan dahil 6 sanık hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aralarında eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Mütalaada 6 sanık hakkında “suç için anlaşma” suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları talep edildi.

Öte yandan yargılama aşamasında öldüğü anlaşılan bir sanık hakkında kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi istendi.

BERAAT KARARI BOZULMUŞTU

Anayasa Mahkemesinin “hak ihlali” kararının ardından yeniden görülen “Balyoz Planı” davasında, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Mart 2015 tarihinde 236 sanığın, yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından beraatine karar vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Aydın ise sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç’ın beraat etmelerinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Dava kapsamında 229 sanığın beraati kesinleşirken, hakkında temyiz başvurusu bulunulan 7 sanığın dosyası ise Yargıtay’a gönderilmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021’de oy birliğiyle aldığı kararında Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu 7 sanığa verilen beraat kararının bozulmasına hükmetmişti.

Ceza Dairesi bozma gerekçesinde, seminerde, Çetin Doğan ve bir kısım sanıkların, doğrudan hükümeti cebren ıskata yönelik içerikte konuştukları, eylemlerinin, “teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında değerlendirileceği, bu nedenle Türk Ceza Kanunun 316. maddesinde düzenlenen “suç için anlaşma” suçunu oluşturduğu belirtilmişti.

Bozma kararının ardından dava dosyası, yeniden görülmek üzere Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

İlginizi Çekebilir Balyoz dosyası savcıya gönderildi