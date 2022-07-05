Yetim şehidin son isteği yürek burktu

Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Enes Özgül’ün şehit olmadan önce öğretmeni olduğu belirtilen bir tanıdığına ”Eğer şehit olursam adım bir çocuk esirgeme kurumuna verilsin” vasiyetinde bulunduğu ortaya çıktı.

Ahmet KAYA

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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 21 Haziran tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve 3 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül’ün, yetim olduğu ve Isparta Çocuk Esirgeme Yurdu'nda büyüyüp asker olduğu ortaya çıktı.

ADIM ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA VERİLSİN

Özgül'e ait olduğu belirtilen ve öğretmenine yazdığı, “Ömer hocam, kritik bir operasyona girecem. Pençe Kilitde. Sizden istirhamım şudur. Eğer, şehit olursam adım ve soyadım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin hocam. Orada büyüyen çocuk şehit olma hayaliyle büyüsün. Sizleri hep sevdim hoca. Her zaman sevmeye de devam edeceğim. Hepiniz hakkınızı helal edin” mesajı sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

DÜNYA İYİSİ BİR ASKERDİ

Şehit Uzman Çavuş Özgül'ün yazıştığı Ömer isimli hocasının da kendisine, “Hakkım varsa hepinize helal olsun” cevabıyla noktalanan paylaşıma silah arkadaşları, “Ağzından lan kelimesin bile duymadık. Keşke Enes'i hepiniz tanısaydınız, görüp göremeyeceğiniz en mert adamdı. Hiçbir işten kaçmaz, verilen emirleri layıkıyla yerine getirirdi. Herkesin yardımına koşardı” gibi övgü dolu paylaşımlar yaptı.

“ŞEHİT OLURSAM BU FOTOĞRAFLA DUYURULSUN”

Şehit Uzman Çavuş Enes Özgül'ün sosyal medyaya yansıyan bu son isteğinin yanı sıra, 15 Ekim 2019'da ise bir silah arkadaşına üniformalı fotoğrafın göndererek, “Şehit olursam bu fotoğrafla duyurulsun” isteğinde bulunduğu şeklinde paylaşımlar yapıldı.

Özgül'ün büyüdüğü Isparta Çocuk Yuvası'nın bağlı olduğu Isparta Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında ise şehidin üniformalı bir fotoğrafı, “Vatan sınırımızı koruyan kurum çocuklarımızdan Uzman Çavuş Enes ÖZGÜL… Allah yar ve yardımcıları olsun inşallah” şeklindeki bir yorumla paylaştıkları görüldü.

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