YHT için ‘kredi onayı çıktı’ denmişti, gerçek bambaşka çıktı

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, belgelerle Kayseri’nin yüksek hızlı tren serüvenini anlattı. AKP’li birçok ismin her fırsatta Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin bittiğini ve ihale aşamasına geldiğini açıkladığını ancak henüz somut bir adım atılmadığını ifade eden Arık, "Ocak ayında basınla bir araya gelip kredinin onaylandığını, ihalenin yapılacağı müjdesini verdiler. Bakana sordum, dış finansman kredi onayı beklediklerini söylediler. YHT AK Parti’nin elinde Yalan Hikayesi Treni oldu" diye konuştu.

Müslüm EVCİ

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CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'nin hızlı tren serüveninin AKP'nin yalan kronolojisi olduğunu savundu.

“HEM CUMHURBAŞKANI HEM BAŞBAKANI KAYSERİ'YE SÖZ VERDİ”

2022'in ilk günlerinde AKP'li yetkililerin 2021 Yılı Yatırım Değerlendirme Toplantısı adı altında düzenledikleri etkinlikte AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin yüksek hızlı trenle ilgili olarak “Kredi çalışmaları bitti” yönündeki sözleri üzerine Ulaştırma eve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yazılı soru önergesi verdiğini belirten Arık, şunları söyledi:

“Ocak ayında basınla bir araya gelip kredinin onaylandığını, ihalenin yapılacağı müjdesini verdiler. Bakana sordum, dış finansman kredi onayı beklediklerini söylediler. YHT AK Parti'nin elinde Yalan Hikayesi Treni oldu. AKP'lilerin unvanları değişti, partileri değişti ama Kayseri'ye söylenen yalan hiç değişmedi. Mesela AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, hem başbakan hem Cumhurbaşkanı olarak Kayseri'ye söz verdi. Mesela AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki hem Büyükşehir Belediye Başkanı hem Çevre ve Şehircilik Balanı, hem milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak söz verdi.”

AKP'LİLERİN TARİH TARİH YHT AÇIKLAMALARI

AKP'li isimler tarafından yapılan YHT açıklamalarını tarih tarih anlatan Çetin Arık, şöyle konuştu:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 2013 Haziran'ında partisinin İl Kongresinde Kayseri Yüksek Hızlı Tren ihalesinin yapılacağını belirterek, Kayserililerin en geç 2016'da hızlı trenle yolculuk yapacağını söyledi.

29 Kasım 2013'te Dönemi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri’ye yüksek hızlı tren getirilmesi için tüm milletvekilleriyle ortak çalışmalar yaptıklarını projenin yatırım programına alınması yönünde çaba harcadıklarını aktardı…

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş 29 Ocak 2014 tarihinde Kayseri Düşünce ve Atılım Derneği'nin (KAYSERİDER) yayın organı olan Kayseridergi'ye açıklama yaparak, “İnşallah hızlı tren hattı da 2023'e kadar bitecek” dedi.

27 Ekim 2014'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'yi Sivas Ankara hattına bağlama kararı aldıklarını belirterek, müjde verdi.

26 Ekim 2014'te Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de, “Kayseri’ye önümüzdeki yıl içinde Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı için kazmayı vuracağız” dedi.

26 Ocak 2015'te AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, 26 Ocak 2015 tarihinde, Yüksek Hızlı Tren projesinin Yüksek Planlama Kurulu'nca kararının tamamlandığını ve yıl içinde ihalesinin yapılıp, temelinin atılacağını söyledi.

Karayel hızını alamadı, 18 Şubat 2015 tarihinde projenin yatırım programına alındığını ve ihalesinin 2015 yılında yapılacağını söyledi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de Karayel'e destek vererek, gelinen aşamanın Kayseri için mutluluk verici olduğunu açıkladı. Biraz da gaza gelip Nevşehir üzerinden Antalya'ya ikinci bir Yüksek Hızlı Tren projesini gündeme taşıdı.

20 Ekim 2015 tarihinde ise Kayseri'ye gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, kendinden öncekilerin projelerin tamamlandığı ve ihaleye çıkılacağı müjdeleri verdiğinden bihaber, projenin 2016 yılı sonunu kadar bitirilip ihaleye çıkılacağını müjdeledi.

25 Ocak 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2020'de hattın biteceğini müjdesini verdi.

3 Kasım 2017 tarihinde Plan Bütçe Komisyonu'nda sorumuzu yanıtlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Ankara-Kayseri hızlı tren projesi kayıtlara girmesi açısından önemli, proje bitti, aralık ayı içerisinde yapım ihalesine çıkacağız ve 143 kilometrelik Yerköy'e kadar olan kısmı zaten Ankara-Sivas içerisinde yapılıyor, 142 kilometrelik Yerköy'den Kayseri'ye kısmı da inşallah üç-üç buçuk yıl içerisinde bitirmiş olacağız, bu daha önce söylediğimiz bir ifadeydi” dedi.

11 Ocak 2018 tarihinde Kayseri gazetelerinin manşetinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin müjdesi vardı. “Kayseri-Ankara arası 1,5 saat olacak” diyen Özhaseki, 2018 yılının ortasında çalışmalara başlanacağını söylüyordu.

Şubat 2018'de Kayseri Valiliği'nde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bu hattın bir bölümü Ankara-Yerköy hattıydı. 160 kilometrelik hattı ortak kullanacağız. Yerköy’den itibaren Şefaatli-Kayseri hattının 142 kilometresi elektrikli, çift hatlı ve sinyalli olarak projelendirildi. İnşallah 8 Mart’ta ihalesi yapıldıktan sonra da yapımı başlar. Böylelikle 250 kilometre sürat yapacak bu trenlerle Kayseri’den Ankara’ya kadar gidecek hemşehrilerimiz 1 saat 15 dakikada Ankara’ya ulaşmış olacak. İsterlerse tabii ki İstanbul’a kadar devam edecekler. Kayseri’den Ankara’ya giden bir kişi tren değiştirmeyecek” dedi.

30 Mayıs 2018 tarihinde Kayseri Ticaret Odası'nda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bir kez daha açıklama yaparak ihalenin 2018 temelinin atılacağını söyledi.

17 Aralık 2018'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 2019 yılı içinde finansman temininin ardından ihalenin yapılacağını söyledi.

Bakan Turhan yaklaşık bir yıl sonra 3 Ekim 2019 tarihinde ise, “Net bir tarih yok, ihale hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl projesi tamamlanıp bittiğinde, netleştiğinde ihalesini yapmayı planlıyoruz. İnşallah hedefimiz 2023” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yazılı soru önergemize 11 Mart 2020 tarihinde verdiği yanıtta; proje çalışmalarının tamamlandığını ihaleye çıkacağını söylüyordu.

20 Ağustos 2020 tarihinde yazılı bir soru önergesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na sordum. Bakan 13 Ekim 2020 tarihinde verdiği yanıtta; “Proje çalışmaları tamamlanmış olup, dış finansman sağlanarak yapılacak” diyordu.

Aralık 2021 tarihinde Kayseri'yi ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “Yerköy-Kayseri hızlı tren hattını ihale işlemlerine başladık, bu ay içerisinde de bitireceğiz”

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