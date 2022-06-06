Yılanın ısırdığı hemşire entübe edildi! Yetkililerden uyarı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hemşire Ayşegül Özünal, evinin bahçesinde yılan ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi. Yetkililer, özellikle kırsal mahallelerde yaşayanları yılan ve zehirli hayvanların ısırmalarına karşı uyardı.

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Manavgat Devlet Hastanesinde görevli hemşire Ayşegül Özünal, saat 15.00 sıralarında Dolbazlar Mahallesindeki evinin bahçesinde dolaşırken yılan tarafından ayağından ısırıldı.

Ayağında bir acı hisseden Özünal, ne olduğunu anlamak için eğildiğinde yılan tarafından ısırıldığını görünce bayıldı. Bu sırada yanında bulunan arkadaşının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi’ne getirilen hemşire Ayşegül Özünal, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Entübe edilen Ayşegül Özünal’ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer hava sıcaklıklarının arttığına dikkati çekerek, özellikle kırsal mahallelerde yaşayanları yılan ve zehirli hayvanların ısırmalarına karşı uyardı. (DHA)