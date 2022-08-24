Yıldırım orman yangınına sebep oldu: 5 dekarlık alan yandı

Mevzi yağışların etkisi altında bulunan Eskişehir’de ormanlık alanlara düşen yıldırımlar yangına sebep oldu. İnönü ilçesi Orman işletme Şefliği Yukarı Kuzfındık Mahallesi yakınlarındaki karaçam ormanına düşen yıldırım nedeniyle 5 dekarlık orman alanı yandı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de yağışlar nedeniyle düşen yıldırımlar orman yangınlarına neden oldu. Bugün İnönü ilçesi Orman işletme Şefliği Yukarı Kuzfındık Mahallesi yakınlarındaki karaçam ormanına düşen yıldırım, önce kuru otları tutuşturdu, ardından da orman yangınına sebep oldu.

GÖNÜLLÜLER DE DESTEK VERDİ

Saat 12.00 de başlayan yangına 2 ilk müdahale aracı ve 3 arazöz ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yukarı Kuzfındık mahallesinden de gelen gönüllülerinde desteği ile orman yangını kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve İnönü belediyelerine ait 2 itfaiye aracıda arazözlere su taşıdı. Yangında 5 dekarlık bir alan zarar gördü. Bir süre daha sahada soğutma işlemi yapan ekip, yağmurun da başlaması ile sahadan ayrıldı. Aynı yere bir gün önce de bir yıldırımın daha düştüğü tespit edildi.

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