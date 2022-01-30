Yılmaz Özdil: Bu kadar dehşete kapıldığım bir başka haber hatırlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'da mikrofon uzattığı küçük çocuğun CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'hain' demesi, Erdoğan ve bakanlar tarafından gülerek karşılanması gündeme oturdu. Görüntülerle ilgili paylaşımda bulunan SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, "bu kadar dehşete kapıldığım bir başka haber hatırlamıyorum" dedi.

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Trabzon'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip törenin sonunda bir çocuğu sahneye çağırdı ve mikrofon uzattı. Televizyonlarda canlı yayınlanan o anlarda küçük çocuğun CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ demesi, o anların Erdoğan ve bakanlar tarafından gülerek karşılanmasına dair görüşlerini paylaşan SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, “40 yıldır bu ülkede gazetecilik yapıyorum, çocukların böylesine korkunç bir şekilde alet edildiği, bu kadar dehşete kapıldığım bir başka haber hatırlamıyorum” dedi.

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