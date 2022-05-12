Yılmaz Özdil, Canan Kaftancıoğlu kararını yorumladı

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 5 ayrı suçtan verilen kararla ilgili temyiz incelemesini tamamladı. 3 suçtan verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası onandı. Verilerin kararı SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından değerlendirdi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun üç suçtan aldığı cezanın Yargıtay tarafından onanması ve kendisine siyasi yasak getirilmesine tepkiler yükselmeye devam ediyor.

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yaptığı videolu açıklamayı paylaşarak şu görüşlere yer verdi:

“OYLARIMIZIN ÇALINMASINI ÖNLEYEN İNSANI ÇALMAYA ÇALIŞIYOR”

“Bu mesele sadece adaletsizlikle sınırlı değil… Aynı sandığa atılan dört oydan üçünü kabul edip, birine sahte diyen zihniyet, İstanbul'da oylarımızın çalınmasını önleyen insanı çalmaya çalışıyor.”

“İKİ GÜN TWEET MUHALEFETİ, SONRA?”

Özdil, bir sonraki paylaşımında ise, “Sedef hapse, iki gün tweet muhalefeti, sonra tıs… Kavala müebbet, iki gün tweet muhalefeti, sonra tıs… Suriyeli istilası, iki gün tweet muhalefeti, sonra tıs… Kaftancıoğlu hapis, iki gün tweet muhalefeti, sonra?” ifadelerini kullandı.

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