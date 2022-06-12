Yılmaz Özdil: Mehmet Cengiz açtığı davada AKP politikaları yüzünden zararda, mağdur oldu

Kendisine tazminat davası açan iş insanı Mehmet Cengiz ile ilgili konuşan SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, "Mehmet Cengiz bana davayı açtığında bir milyon liralık dava açtı. O gün 63 bin dolar falandı. Bugün 57 bin dolar. Mehmet Cengiz şu anda 6 bin dolar içeride. AKP politikaları yüzünden Mehmet Cengiz, açtığı davada 6 bin dolar zararda. Ben bu davada bunun tazmin edilmesini talep edeceğim. Biz duruşmaya çıkmadan alacağı para dolar bazında azaldı, mağdur oldu" dedi.

Mert ÖZ

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Bizim TV’de Şaban Sevinç’in sorularını yanıtlayan SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, kendisine tazminat davası açan iş insanı Mehmet Cengiz ile ilgili konuştu. Özdil, şu ifadeleri kullandı:

* “Milletin orasına koyacağını söyleyen müteahhit arkadaş bana dava açtı. Beni ilk arayan benim patronumdu. Halbuki en büyük zararı o görüyor. ‘Sen doğru bildiğini yaptın, doğru bildiğini yazdın. Senin yazında basın ahlakına aykırı hiçbir şey yok. Bu yazıyı yazdığın için ben sana teşekkür ederim' dedi.

* Basın özgürlüğünden bahsedenler, saatlerce televizyonda program yapanlar bir cümle bile kullanmadı. Basın, kendi aralarındaki rekabet, partilerden aldıkları talimat, aslında Mehmet Cengiz'i tercih eder hale getirmiş. Mehmet Cengiz için şöyle bir üzücü tarafı var.”

“MEHMET CENGİZ AÇTIĞI DAVADA AKP POLİTİKALARI YÜZÜNDEN ZARARDA, MAĞDUR OLDU”

Özdil, “Mehmet Cengiz bana davayı açtığında bir milyon liralık dava açtı. O gün 63 bin dolar falandı. Bugün 57 bin dolar. Mehmet Cengiz şu anda 6 bin dolar içeride. AKP politikaları yüzünden Mehmet Cengiz, açtığı davada 6 bin dolar zararda. Ben bu davada bunun tazmin edilmesini talep edeceğim. Biz duruşmaya çıkmadan alacağı para dolar bazında azaldı, mağdur oldu” dedi.

“SEDAT PEKER, ‘BASIN NİYE SUSUYOR’ DİYE SORUYOR ‘BİZİ SUSTURAMAZSINIZ DİYE’ AÇIKLAMA YAPIYORLAR”

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in sözlerine yorumu nedeniyle hedef alınmasıyla ilgili konuşan Yılmaz Özdil, “Ben eleştiriden muaf değilim. Bana yönelik eleştirilerde biraz daha zeka gösterseler iyi olur” diye ekledi. Özdil, “Sedat Peker, ‘Basın niye susuyor’ diye soruyor. ‘Bizi susturamazsınız’ diye açıklama yapıyorlar” şeklinde konuştu.

“SEDAT PEKER’İN FİLMİ YAPILACAK”

Sedat Peker ile tanışmadığını belirten Özdil, “Sedat Peker ile biz tanışmıyoruz. Ama birbirimizi çok iyi tanıdığımızı söyleyebilirim” diyerek şöyle konuştu:

* “Sedat Peker ile bir yazı yazıyorum. Millet meraktan ölüyor siz tanışıyor musun diye. Bu bile Sedat Peker'in Türkiye'de şu anda en merak edilen insan olduğunu gösteriyor. Ben de bir gazeteci olduğum için en merak edilen insanla ilgili haber yapmak gazeteciliğin görevi.

* Sedat Peker şu anda Türkiye'nin en merak edilen insanı. Sedat Peker'i takip etmek gazeteciliktir. Sedat Peker'in iddialarını haber yapmayanları gazetede paspasçı bile yapmamak lazım.

* Burası Hollywood olsa Sedat Peker'in 500 tane filmini çekerdik. Böyle olacağından da eminim. Milyonlarca takip, izlenme, merak ve bir aile var ortada. Ailesini savunan bir adam var. Bu film olacak. Dizi olacak. Kitaplar olacak. Belgesel olacak. Şu anda bazı tahta kafa arkadaşlar bunu kavrayamıyor. Ortada dünya tarihinde görülmemiş büyüklükte bir haber var.”

“SEDAT PEKER MİLLETVEKİLİ” OLACAK İDDİASI

“Sedat Peker milletvekili olacak” iddiasıyla ilgili konuşan Özdil, şunları belirtti:

* “Benim gördüğüm kadarıyla Sedat Peker, milletvekili olmak istemeyecek kadar zeki bir adam. Milletvekiline 10 bin dolar maaş veren adam niye milletvekili olsun? Sedat Peker'in milletvekilliği meselesiyle ilgili bir algı yaratmak istediler. Bir haberi yapıldı. Yakın çevresinin, bağımsız milletvekili olması için kendisine baskı yaptığı, kendisinin de buna sıcak baktığı yazıldı. Sakarya'dan, Rize'den milletvekili olacak diye yazıldı. Bu haber doğru değil.

* Yakınları gerçekten Sedat Peker'in bağımsız milletvekili olmasını istiyor. ‘Milletvekilliği dokunulmazlığından faydalanırsın, o şartlarda her şeyi anlatırsın' diye bağımsız milletvekili olması için ısrar var. Ama Sedat Peker bunu kabul etmiyor. Bu işe sıcak baktığı doğru değil. Sedat Peker, ‘Hiçbir unvan sahibi olmadan bu dünyadaki misafirliğimi tamamlayacağım’ diyor. Kendisine ısrar edenlere bunu söylüyor.”

Özdil, “Sedat Peker, iktidar değişse bile Türkiye'ye hemen dönmeyi düşünmüyor. Sebebi, ‘İktidar değişikliğinden faydalanarak kendini güçlendirdi’ yorumlarına muhatap olmamak için iktidar değişse bile Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor. Sedat Peker, ‘Ben bildiklerimi sadece Türk milletine anlatacağım. Türk milletinin dışında kimseye ne bir şey anlatırım ne de herhangi bir kimseden garanti isterim. Benim anlaşma yapacağım tek makam Türk milletidir. Vakti gelince bunu herkes görecek' diyor” şeklinde konuştu.

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