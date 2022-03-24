Yılmaz Özdil seçim yasasındaki değişikliğin perde arkasını anlattı

Seçim yasası değişikliğini değerlendiren SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, "Bu seçim yasası bana sorarsanız asıl Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılmış bir değişiklik. Benim gördüğüm kadarıyla asrın liderimiz artık henüz muhalefetin adayı belli olmamasına rağmen, ilk turda seçimi kazanamayacağını biliyor. Meclis dağılımı eğer muhalefetin ağırlığı şeklinde gelişmezse, ikinci turda mutlaka iktidar partisinin adayı seçimi kazanır. Bence bu seçim yasasının temel hedefi bu" dedi.

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SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, Tuba Emlek'in YouTube kanalında gündemi değerlendirdi.

Seçim yasası değişikliği için verilen kanun teklifini değerlendiren Yılmaz Özdil, “Vakti gelmiş bir fikri kimse engelleyemez. Son kullanma tarihi dolmuş bir iktidarı da hiçbir seçim yasası iktidar koltuğunda tutamaz. Bana sorarsanız bu seçim yasası da AKP'yi kurtaramayacak” dedi.

“SEÇİM YASASINDA HEDEF CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ”

Seçim yasası değişimi için “Muhalefet bunu ‘Meclis çoğunluğu ne olursa olsun Cumhurbaşkanı değişecek' olarak halka sundu” diyen Özdil, şöyle konuştu:

* Getirilen seçim yasası ittifakları dağıtmaya yönelik. Partilerin Mecliste temsil edilmesini etkileyecek meseleler. Meclisteki sandalye sayısını etkileyecek meseleler.

* Ama ‘Cumhurbaşkanı seçimini etkileyecek bir şey yok' diye topluma anlatılıyor. Özellikle bağımsız tabir ettiğimiz, muhalif tarif ettiğimiz medya bunu anlatıyor. Burada çok büyük bir yanlış var.

* Bu seçim yasası bana sorarsanız asıl Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılmış bir değişiklik. İçinde Cumhurbaşkanı geçmiyor ama tamamen hedef Cumhurbaşkanlığı seçimi.

* Benim gördüğüm kadarıyla asrın liderimiz, artık henüz muhalefetin adayı belli olmamasına rağmen, ilk turda seçimi kazanamayacağını biliyor. Karşısına rakip olarak kim çıkarsa çıksın ilk turda seçimi kazanamayacağını görüyor.

“AKP, ‘BİZDEN SEÇMEZSENİZ CUMHURBAŞKANI’NI ÇALIŞTIRMAYIZ’ DİYECEK”

Konuşmasına “AKP'nin Cumhurbaşkanı adayının ilk turda seçilebilmesi mümkün değil” diyerek devam eden Özdil, şu ifadeleri kullandı:

* Bana göre bu seçim yasasındaki değişikliği bu yüzden yapıyorlar. Meclis dağılımı eğer muhalefetin ağırlığı şeklinde gelişmezse, ikinci turda mutlaka iktidar partisinin adayı seçimi kazanır. Bence bu seçim yasasının temel hedefi bu.

* Birinci turda eğer Meclis çoğunluğunu muhalefet bloğu alamazsa AKP, ‘Cumhurbaşkanı’nı bizden seçeceksiniz, bizden seçemezseniz bu Mecliste Cumhurbaşkanı’nı çalıştırmayız' diyecek. İnsanlar bir matematik tercihte bulunacak. Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı seçilecek. Bence seçim yasası değişikliğinin temel hedefi bu.

* Tayyip Erdoğan birinci turda kazanamayacağını görüyor. Küçük partileri tasfiye ederek Meclis çoğunluğunu en azından kafa kafaya getirmeye ya da bir adım öne geçmeye çalışıyor. Bu seçim yasası da bunu sağlamaya yetecektir.

“SEÇİM KAYBEDİLİRSE İMAMOĞLU VE YAVAŞ’I KOLTUKTA OTURTURLAR MI?”

Seçimin kazanılmadığı takdirde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değişmeyeceğini de vurgulayan Özdil, “Sadece AKP yandaşı medya değil öbür tarafın yandaşı medya asıl millete yalan söylüyor. Deniyor ki ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı veya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nı aday gösterirsek, İstanbul başkanlığı el değiştirir'. Kardeşim siz seçimi kaybederseniz Ekrem İmamoğlu'nu, Mansur Yavaş'ı o koltukta oturturlar mı? Sen seçimi kaybedersen senin belediye başkanlarını orada oturturlar mı? Seçim yasasındaki değişiklikleri küçümsememek lazım” diye konuştu.

“ERKEN SEÇİM İHTİMALİ ORTADAN KALKTI”

Özdil, şunları söyledi:

* Tayyip Erdoğan seçimi kazanamadığını gördüğü için yasalarda değişiklikler yapılıyor. HDP'yi bölmek için parti icat ediyorlar. Tansu Çiller'i getirip parti kurdurmaya çalıştırıyorlar. Altılı ittifak bloğunu bölmek için inanılmaz bir faaliyet yürütüyorlar. Çünkü seçimi kazanamayacağını görüyor.

* Bir erken seçim ihtimali bence seçim yasasıyla ortadan kalktı. Ama her gün, sarayın, güvendiği kamuoyuna şirketlerine anket yaptırdığından eminim. Orada çoğunluğu görürse seçime gider.

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