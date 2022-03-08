Yılmaz Özdil’den ‘ayçiçek yağı’ tepkisi: Böyle rezalet olur mu?

Gıda piyasasında arz eksikliğinde dolayı ayçiçek yağı stokunun tükendiği yönündeki haberlerin ardından vatandaşlar marketlere akın etmişti... Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SÖZCÜ Yazarı Yılmaz Özdil, "Böyle rezalet olur mu? Kendi çiftçimizi öldürdüler, gittiler Afrika'da Sudan'da tarla kiraladılar. Ne oldu o tarlalar? Hiçbir şey" ifadeleri kullandı.

Hakan KAYA

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SÖZCÜ Yazarı Yılmaz Özdil, Tuba Emlek'in Youtube kanalında soruları yanıtladı.

“ÇATIŞMA MİNİMUM 3 AY SÜRECEK”

Özdil, Rusya-Ukrayna savaşının 3 ay sürmesini tahmin ettiğini belirterek, “3 ay içinde Ukrayna’nın Donbas bölgesine yığdığı askeri direnişin kırılacağı, Rusya’nın Sovyetlerden beri gelen askeri savaş stratejilerini inceleyen herkes biliyor ki, üzerine çöküp, sindire sindire ezen bir mantığı vardır Rusya’nın. Ukrayna’nın Azak deniziyle teması kesildi, Karadeniz ile de temasının kesileceği görülüyor. Ukrayna’nın sınırlarının yüzde 70’ini Rusya’nın tutacağı, denizle teması olmayan bir kara parçasına dönüştürüleceği çok açık şekilde görülüyor. Çatışma minimum 3 ay sürecek ve sonrasında bu savaş Berlin’de, Londra’da, Roma’da, Viyana’da, Madrid’te insanların iliklerine kadar hissettiği bir savaşa dönecek.” değerlendirmesinde bulundu.

“BİZİM MEDYA BU MİLLETE BUNU NİYE YAPIYOR?”

Özdil, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Türk medyasını da eleştirerek, “S-400 aldık Putin kardeşimiz diye sokaklarda sevinç turu attırdıkları millete, şimdi aynı propagandayla katil Putin deyip Zelenski bayrağı sallatıyorlar. Bunu Amerikan medyası yapsa normal karşılarsın. Bizim medya bu millete bunu niye yapıyor. Bunu kimse söylemeyecek mi?” diye sordu.

Özdil, “Nasıl Rusya gidip, Kanada’ya nükleer silah yerleştiremezse, Amerika da Ukrayna’ya nükleer silah yerleştiremez. Yerleştiririm derse böyle olur. Bu saatten sonra artık Moldova’ya, Romanya’ya, Polonya’ya, Macaristan’a, Çek Cumhuriyeti’ne artık rahat yok. Ukrayna’nın Rusya’yı yenebileceğini düşünenler var. 500’ün üzerinde füze düştü Ukrayna topraklarına. Füzeler nereden çıktı sayın medyamız anlatmıyor. Kaç kilometreden atıyor, hangi taktikleri deniyor, hangi silah sistemlerini deniyor kimse anlatmıyor. Askeri casus uyduları olan, nükleer güce sahip olan bir ülkeden söz ediyoruz. Henüz uçak sistemlerini, hava sistemlerini kullanmayan bir ülkeden söz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“EKMEK 10 LİRA OLACAK”

Türkiye’nin tarım politikalarını da eleştiren Özdil, “Bugün Rusya tarımsal üretimden silah ticaretinden daha fazla para kazanıyor. Biz ne yapmışız? 2014 yılında 5 milyon ton buğday ithal ederken, şimdi 10 milyon ton yılda buğday ithal ediyoruz. Dünyanın en bereketli topraklarını dünyanın en büyük buğday ithalatçısı haline getirdik. 1,5 milyar nüfuslu Çin’den daha fazla buğday ithal ediyoruz. Millet diyor ki ‘ekmek pahalanacak…’ Ekmek 10 lira olacak. Dünyada en yüksek buğday ithalatçısı ABD sonra Rusya. Senin buğday üretmeni kim engelliyor. Senin hükümetin engelliyor. RTÜK başkanı diyor ki, ‘bunları konuşmayalım’ niye? Çünkü millet bunları duysun istemiyor” diye konuştu.

“SEN, DEVLET BANKASININ BAŞINA GÜREŞÇİYİ KOYUYORSUN”

Özdil, Rusya ve Türkiye tarım bakanlarını karşılaştırarak şu ifadeleri kullandı:

*Rusya tarım bakanı, istihbarat teşkilatında eğitim görmüş bir adam. Dünya çapında bir bankacı. Rusya’nın Ziraat Bankası’nın yönetim kurulu başkanı.

*Şu anda Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi’nin genel sekreteri. Rusya buğday meselesine, tarım meselesine ulusal güvenlik meselesi olarak bakıyor. Senin tarım bakanın kim? Kanadalı mısırcının danışmanı.

*Rusya, ulusal güvenlik konseyini getirip, devlet bankasının başına koyuyor, sen devlet bankasının başına güreşçiyi koyuyorsun.

*Senin devlet bankasının başına koyduğun adam, ayakkabı kutusuna dolar istifliyor. Bunlar hepimizin gözünün önünde oldu.

“BULUNAN PETROL VE DOĞALGAZLAR NEREDE?”

Türkiye’nin dünyanın en büyük ay çiçeği ithalatçısı olduğunu belirten Özdil, şu ifadeleri kulandı:

*Böyle rezalet olur mu? Kendi çiftçimizi öldürdüler, gittiler Afrika’da Sudan’da tarla kiraladılar. Ne oldu o tarlalar? Hiçbir şey. Mazot dün 20 liraydı bu gece itibariyle 22 lira, yarın 2,5 lira daha zam gelmesi bekleniyor. Her seçim öncesinde bu millete dediler ki, ‘Cudi dağında petrol bulduk, Trakya’da petrol bulduk, Niğde’de petrol bulduk, İzmir’de petrol bulduk’ Nerede bu petrol? Yok…

*Her seçimde, ‘Van Gölü’nde doğalgaz bulduk, Karadeniz’de doğalgaz bulduk, Doğu Akdeniz’de Fatih sondaj gemimiz sondaja başladı’ Nerede? Yok…Doğalgazın bin metreküp fiyatı 850 dolardı savaştan önce bugün itibariyle 4 bin dolar. Bu ne demek?

*Şu anda elektrik faturası geldiğinde parmağımızı prize sokmuş gibi hissediyoruz. O kadar yüksek.

*Bu dörde katlanacak demek. Çünkü Türkiye’nin sadece ısınmasını değil, bütün sanayisini de getirip doğalgaza bağladılar. Bütün elektriğini de getirip doğalgaza bağladılar.” dedi.

“Rusya-Ukrayna savaşına en hazırlıksız ülke Türkiye” diyen Özdil, “Halen 10 bin Türk vatandaşı Ukrayna topraklarından çıkaramadılar. Amerika savaşın geleceğini neredeyse saat saat açıkladı. Bizim asrın lideri Afrika’ya gezmeye gitti. Bu kadar haberleri yok. Kendi vatandaşını bile oradan çıkarabilecek kabiliyeti olmayan bir yönetim buğday konusunda, ay çiçeği konusunda bir planlama, bir hesap yapabilir mi?” diye sordu.

“ZEYTİNLİKLERİN OCAĞINA İNCİR AĞACINI DİKTİLER”

Mustafa Kemal Atatürk tarafından hazırlanan Zeytin Yasası’nı hatırlatan Özdil, “Zeytin Yasası’nı yok etmeye çalışıyorlar. 2003 yılında AKP iktidara geldiğinde gelir gelmez ilk yaptığı şeylerden biri Zeytin Yasası’nı değiştirmeyi çalışmak oldu. Zeytin Yasası’nı değiştirmeyi denediler beceremediler. 2003’ten beri tek başına iktidar olmalarına rağmen Mustafa Kemal vizyonunun kurduğu TBMM’yi aşamadılar. Sayın ahalimize yalvardık ama saraydan alınıp halka verilen egemenliği götürüp tekrar saraya verdiler. Artık Meclis’te yasa çıkarmaya gerek kalmadığı için bir yönetmelikle zeytinliklerin ocağına incir ağacını diktiler” ifadelerini kullandı.

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