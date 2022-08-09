Yılmaz Özdil’den ‘mavi bidon’ paylaşımı

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, Orman Bölge Müdürlüğü'nün aldığı yangın önlemleriyle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Özellikle son iki yıldır on binlerce hektar orman alanının yok olmasına neden olan yangınlarda kullanılmayan yangın söndürme uçakları tartışma konusu olmuştu.

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, Ege’de alınan yangın önlemlerine ilişkin çarpıcı bir paylaşım yaptı. “Söndürme uçağı ve söndürme helikopteri almayan sayın büyüklerimizin, orman yangınlarına karşı aldığı önlem…” ifadesini kullanan Özdil, yol kenarlarına konulan içi su dolu mavi bidonların fotoğrafını paylaştı.

Geçen yıl ülkenin dört bir yanında çıkan onlarca yangında 139 bin 503 hektar (yaklaşık 198 bin adet futbol sahası kadar) alan kül olmuştu.

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