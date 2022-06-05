Abone Ol

Yine o semt yine çocuk tacizi… Linç etmek istediler

İstanbul Esenyurt’ta küçük yaşta bir kıza cinsel tacizde bulunulduğu tespit edilen şahıs, mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polisin yakaladığı şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayınlanma: 00:42 - 05 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Olay, Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, küçük yaşta bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan V.K. (30) mahalleli tarafından yakalandı.

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Mahalle sakinleri tarafından V.K. linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri V.K.'yi güçlükle mahalleden çıkardı. Emniyetteki işlemleri yapılan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Sokakta yaşanan arbede anları ise cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İHA

Esenyurt'ta kız çocuğuna istismar iddiası ortalığı karıştırdı İlginizi Çekebilir Esenyurt'ta kız çocuğuna istismar iddiası ortalığı karıştırdı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster